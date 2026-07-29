Xúc động nữ sinh ra công trường cõng gạch cùng mẹ để kiếm học phí đại học: Mỗi chuyến 10 viên được trả 15 nghìn đồng

Mỗi ngày, cô gái trẻ cõng những chồng gạch nặng trên lưng với mong muốn tự kiếm tiền trang trải học phí đại học.

Trong khi nhiều học sinh Trung Quốc lựa chọn đi du lịch hoặc nghỉ ngơi sau kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao), một nữ sinh lại quyết định theo mẹ ra công trường xây dựng làm việc.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Yuanyuan (tên gọi thân mật), con gái của chị Wei Yungui – một nữ công nhân xây dựng đã gắn bó với các công trường tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, suốt 16 năm, theo thông tin từ Xiaoxiang Morning Herald.

Chị Wei là mẹ đơn thân, năm nay 40 tuổi. Trước đây, để có thể đi mưu sinh nơi thành phố, chị buộc phải để lại hai người con ở quê nhà.

Giờ đây, khi con gái lớn đã trưởng thành, Yuanyuan đã đến Quảng Đông và làm cùng mẹ ở công trường với ước mơ kiếm đủ tiền chuẩn bị cho chặng đường đại học phía trước.

Hình ảnh hai mẹ con làm việc nơi công trường gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh: SCMP

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai mẹ con lặng lẽ làm việc giữa cái nắng gay gắt của công trường. Trên lưng họ là những chồng gạch nặng được cõng từng chuyến lên các tầng cao của tòa nhà. Mồ hôi liên tục chảy ướt đẫm quần áo, nhưng cả hai vẫn miệt mài không ngừng nghỉ.

Mỗi chuyến, Yuanyuan cõng được khoảng 10 viên gạch, trong khi mẹ em mang khối lượng nặng gấp 4 lần, tương đương khoảng 40 viên gạch.

Trong đoạn video, người mẹ mỉm cười động viên con gái: "Chuyến này con kiếm được 4 nhân dân tệ (15 nghìn đồng), còn mẹ được 16 nhân dân tệ. Hai mẹ con mình đã kiếm được 20 nhân dân tệ rồi, lại gần thêm một chút tới số tiền đóng học phí đại học cho con."

Sau đó, Yuanyuan thừa nhận công việc nặng nhọc hơn rất nhiều so với những gì em từng tưởng tượng. "Con chỉ muốn làm những gì mình có thể. Con hy vọng sẽ san sẻ phần nào gánh nặng với mẹ", cô gái chia sẻ.

Ban đầu, chị Wei nhất quyết không cho con theo mình ra công trường vì biết công việc quá vất vả và nguy hiểm. Thế nhưng trước sự kiên quyết của con gái, người mẹ cuối cùng cũng đồng ý, để Yuanyuan có cơ hội tự mình trải nghiệm những nhọc nhằn mà bà đã âm thầm gánh vác suốt nhiều năm qua.

Cô gái trẻ sau đó thừa nhận công việc rất vất vả, và cho biết trải nghiệm đó đã giúp cô thấu hiểu sâu sắc những khó khăn mà mẹ mình phải trải qua - Ảnh: Baidu

"Trước đây, con bé chỉ nhìn thấy tôi làm việc quần quật mỗi ngày nhưng chưa thực sự cảm nhận được sự nhọc nhằn. Từ khi trực tiếp làm cùng mẹ, con trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và cũng thấu hiểu, thương mẹ nhiều hơn", Wei chia sẻ.

Wei không tiết lộ điểm số gaokao cũng như trường đại học mà con gái sẽ theo học, bởi bà muốn giữ những thông tin này trong phạm vi riêng tư.

Tuy nhiên, người mẹ cho biết rất hài lòng với kết quả của con. Theo bà, số điểm của Yuanyuan đủ để theo học một trường đại học thuộc nhóm khá. Cô gái cũng bày tỏ mong muốn theo đuổi ngành Tâm lý học.

Gia đình hiện chưa công bố số tiền cần chuẩn bị cho việc học đại học của Yuanyuan.

Tại Trung Quốc, học phí giữa các trường có sự chênh lệch đáng kể. Với các trường đại học công lập, mức học phí trung bình vào khoảng 5.000 nhân dân tệ (gần 20 triệu đồng) mỗi năm.

Sau kỳ thi gaokao đầy áp lực, nhiều học sinh Trung Quốc thường chọn đi du lịch trong hoặc ngoài nước để tự thưởng cho bản thân. Bên cạnh đó, vài năm gần đây còn xuất hiện một xu hướng khác: nhiều học sinh đề nghị cha mẹ mua bộ "Apple ba món", gồm iPhone, iPad và MacBook, như món quà đánh dấu cột mốc bước vào đại học. Tổng giá trị của bộ thiết bị này có thể lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ, tương đương vài nghìn USD.

Trong bối cảnh nhiều gia đình sẵn sàng chi mạnh tay cho những phần thưởng sau kỳ thi, lựa chọn của Yuanyuan lại gây xúc động. Thay vì nghỉ ngơi hay nhận quà, cô gái chọn cùng mẹ cõng từng viên gạch dưới cái nắng công trường, với mong muốn tự kiếm những đồng tiền đầu tiên để trang trải học phí đại học và sẻ chia gánh nặng mưu sinh của gia đình.

Câu chuyện của hai mẹ con nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Hầu hết học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thường đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài sau kỳ thi gaokao căng thẳng để thư giãn và tự thưởng cho bản thân - Ảnh: SCMP

Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh cô con gái không ngại lao động nặng nhọc để cùng mẹ kiếm tiền đóng học phí. "Tôi thực sự xúc động trước hai mẹ con. Xin dành một lời khen cho họ! Chúc họ sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc trong tương lai", một cư dân mạng bình luận.

Một ý kiến khác viết: "Cô bé sẵn sàng làm những công việc nặng nhọc như thế này. Theo tôi, em đáng khâm phục hơn 99% người trẻ ở đất nước này. Một đứa trẻ biết chịu khó và không ngại gian khổ rồi sẽ được đền đáp."

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Yuanyuan hoàn toàn có thể lựa chọn một công việc nhẹ nhàng hơn để kiếm tiền. "Em ấy vẫn có thể tìm những công việc khác để trang trải chi phí. Tôi không hiểu vì sao lại chọn lao động chân tay nặng nhọc. Theo tôi, em có thể xin làm bán thời gian tại các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, nơi mức lương khoảng 18-20 nhân dân tệ mỗi giờ", một người nêu quan điểm.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, hình ảnh cô gái trẻ lặng lẽ cõng từng chồng gạch dưới cái nắng công trường để cùng mẹ tích cóp tiền học vẫn khiến nhiều người xúc động. Với không ít cư dân mạng, điều đáng quý nhất không nằm ở việc Yuanyuan chọn công việc gì, mà ở sự chủ động, tinh thần sẻ chia và lòng biết ơn của cô đối với người mẹ đã một mình vất vả nuôi các con khôn lớn.