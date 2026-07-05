Xuất hiện mỹ nhân Việt y hệt Lisa, bán kẹo kéo mưu sinh giờ trở thành "tình địch" của Tăng Thanh Hà

Vài giây xuất hiện trong sự kiện cùng Tăng Thanh Hà khiến danh tính của mỹ nhân này được dân mạng lùng sục.

Sự kiện ra mắt bộ phim Hoàng Hậu Cuối Cùng không chỉ gây chú ý bởi màn tái xuất của Tăng Thanh Hà sau hơn một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng, mà còn bất ngờ làm "bùng nổ" một gương mặt mới. Chỉ vài giây xuất hiện trong đoạn clip cận mặt được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên trẻ đã khiến hàng trăm nghìn người xem bàn tán vì ngoại hình được nhận xét giống Lisa (BLACKPINK).

Trong đoạn video viral, người đẹp diện chiếc đầm tông vàng nổi bật, gương mặt tròn, đôi mắt to cùng thần thái sắc sảo. Ở nhiều góc quay nghiêng, không ít cư dân mạng cho rằng cô có nhiều đường nét gợi nhớ đến Lisa.

Cận visual của người tình của Vua Bảo Đại trong phim (Clip: Đi Sao Sao Đi)

Ngay sau khi đoạn clip thu hút sự chú ý, danh tính của mỹ nhân này cũng nhanh chóng được "truy lùng". Theo thông tin được công bố, cô gái được tìm kiếm là Nguyễn Thị Xuân Mai (Maili Nguyễn) sinh năm 2005. Trong Hoàng Hậu Cuối Cùng , Xuân Mai đảm nhận vai người tình của vua Bảo Đại. Đây cũng là nhân vật được xem là "tình địch" của Nam Phương Hoàng hậu do Tăng Thanh Hà thủ vai, hứa hẹn tạo nên nhiều nút thắt trong câu chuyện.

Trước khi được ra mắt với khán giả bởi vai diễn điện ảnh, Xuân Mai từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khi mới 18 tuổi và gây chú ý bởi câu chuyện vượt khó. Người đẹp 2K5 mang hai dòng máu Việt - Mỹ, sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ. Tuổi thơ của cô không mấy trọn vẹn khi không sống cùng cha. Mẹ lập gia đình mới và một mình gồng gánh chăm lo các con, vì vậy từ nhỏ Xuân Mai đã sớm phụ giúp gia đình bằng nhiều công việc khác nhau, trong đó có quãng thời gian đi bán kẹo kéo mưu sinh.

Xuân Mai từng ghi danh thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Người đẹp sinh năm 2005 có tuổi thơ cơ cực, từng bán kẹo kéo để giúp gia đình có thêm kinh tế

Đến năm lớp 11, cô bắt đầu bén duyên với nghề người mẫu tự do. Công việc giúp Xuân Mai có thêm thu nhập để phụ giúp mẹ, đồng thời mở ra cơ hội bước chân vào lĩnh vực người mẫu, sắc đẹp rồi điện ảnh.

Không chỉ gây ấn tượng bởi câu chuyện vượt khó, Xuân Mai còn sở hữu nhan sắc mang đậm nét lai với hốc mắt sâu, sống mũi cao, đôi môi đầy. Ngay cả khi để mặt mộc, người đẹp sinh năm 2005 vẫn ghi điểm với làn da khỏe khoắn, thần thái cuốn hút. Ở nhiều khoảnh khắc đời thường, Xuân Mai được nhận xét mang thần thái khá giống em út BLACKPINK.

Khi được trang điểm kỹ lưỡng, những đường nét trên gương mặt Xuân Mai càng trở nên sắc sảo hơn. Không ít cư dân mạng cho rằng ở một số góc nghiêng, nếu chỉ nhìn lướt qua rất dễ nhầm Xuân Mai là nữ thần tượng đình đám của BLACKPINK. Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng sự tương đồng chủ yếu đến từ phong cách trang điểm, kiểu tóc và thần thái, còn mỗi người vẫn sở hữu những nét đẹp riêng.

Xuân Mai trở thành mẫu ảnh, tham gia thi nhan sắc trước khi trúng vai ở dự án điện ảnh

Visual cuốn hút của mỹ nhân quê Cần Thơ

Video quay cận gương mặt của Xuân Mai khiến nhiều người liên tưởng đến Lisa

"Lisa bản Việt" là nhận xét mà nhiều người dành cho Xuân Mai

Trước khi được biết đến với vai diễn trong Hoàng Hậu Cuối Cùng , Xuân Mai từng là gương mặt quen thuộc trên TikTok. Năm 2023, cô bất ngờ viral với đoạn clip ngồi trên xe khách ăn bánh. Vì ngoại hình lai Tây nổi bật, nhiều người lầm tưởng cô là người nước ngoài.

Thế nhưng khi Xuân Mai cất giọng miền Tây: "40 chục ngàn", cư dân mạng lập tức thích thú. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem, còn người đẹp sinh năm 2005 được nhiều người nhớ đến với biệt danh "cô gái 40 chục ngàn".

Việc góp mặt trong Hoàng Hậu Cuối Cùng được xem là dấu mốc đáng chú ý trên hành trình nghệ thuật của Xuân Mai.