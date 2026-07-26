Xuất hiện dòng chữ tiếng Việt trong phim của Trương Lăng Hách, nội dung khiến netizen không tin vào mắt mình

Dòng chữ tiếng Việt xuất hiện trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn đang là chủ đề rất được quan tâm.

Bộ phim dân quốc Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính đang là tâm điểm chú ý của các mọt phim Hoa ngữ những ngày gần đây. Trong những diễn biến mới nhất, nhiều khán giả Việt Nam đã tinh ý phát hiện một chi tiết thú vị và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng từ cộng đồng mạng.

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn là phim Hoa ngữ hot nhất hiện tại

Cụ thể, tại tập 16 ở phân đoạn phút 08:37, cảnh quay lướt qua một tấm bảng đen. Trên tấm bảng này, thay vì những dòng chữ tiếng Trung hay tiếng Anh thường thấy ở phim Trung Quốc, đoàn làm phim lại viết dòng chữ bằng tiếng Việt không dấu: " T ai day co ban do an thuc uong" (Tại đây có bán đồ ăn thức uống).

Dòng chữ tiếng Việt xuất hiện trong phim

Ngay khi phát hiện ra chi tiết này, nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất ngờ, ngỡ như nhìn nhầm. Ai nấy đều thấy khó tin khi một bộ phim Trung Quốc lấy bối cảnh thời kỳ Dân quốc xa xưa lại có sự xuất hiện của tiếng Việt như vậy. Tuy nhiên, khi suy ngẫm kỹ lại, các fan phim đã đưa ra lời giải thích hoàn toàn hợp lý. Ở thời kỳ đó, Thượng Hải là một thương cảng sầm uất, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa và sắc tộc. Người Việt sang đó sinh sống và mở quán buôn bán, viết bảng hiệu bằng tiếng nước mình để đồng hương nhận biết là chuyện hết sức bình thường. Giống như ngày nay, các khu phố người Việt tại Mỹ, Thái Lan hay bất kỳ quốc gia nào cũng đều treo những tấm biển thuần Việt y như vậy.

Phản ứng của netizen trước việc phim có tiếng Việt: - Khúc đó tui còn tưởng nhìn nhầm nữa - Tinh mắt thật đó là người nào đã viết lên đó - Rất sốc, xem xong tua đi tua lại mà nhớ người luôn mà - Tui phải coi đi coi lại mấy lần - Hôm qua tôi cũng chụp khúc này, tưởng do xài Vietsub nên nó tự chuyển đổi chữ - Khúc này tui tưởng đang xem Việt Nam cơ

Dù sức hút có phần giảm sút so với những ngày đầu ra mắt khi lượt xem trên hai nền tảng iQIYI và Tencent Video chỉ tăng trưởng nhẹ, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn vẫn là đề tài thảo luận cực hot trên mạng xã hội. Từ những cảnh phim phi lý đến mức viral, nhan sắc hay trang phục của diễn viên chính cho đến lời thoại nhân vật trong phim đều thu hút hàng triệu người tương tác.

Nói phim có "cơ địa viral" cũng không sai

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu bi kịch và hận thù giữa Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) - con trai một quân phiệt từng chịu nhiều ngược đãi từ nhỏ - và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên), người ân nhân đã cứu anh nhưng lại khiến gia tộc lâm vào họa diệt vong. Phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên Phó Tân Bác trong vai người anh trai, đẩy mối quan hệ của các nhân vật vào thế giằng xé khi Tố Tố trở về với thân phận "chị dâu tương lai".