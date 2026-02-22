Xuất hành đầu xuân Bính Ngọ: Ngày nào đẹp, đi hướng nào để đón lộc đầu năm?

Theo nhà khoa học Bùi Đắc Sáng, việc chọn ngày, chọn giờ và chọn hướng xuất hành đầu xuân luôn được nhiều gia đình coi trọng với mong muốn đón Hỷ thần, nghênh Tài thần, cầu một năm bình an, thuận lợi. Năm Bính Ngọ 2026, tiết Lập Xuân rơi vào giờ Dần, ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025. Đây được xem là mốc khởi đầu của khí xuân, làm căn cứ để xem ngày xuất hành trong những ngày đầu năm mới.

Ảnh minh họa.

Ngày nào đẹp để xuất hành đầu năm Bính Ngọ?

Theo ông Sáng, lịch cát hung trong 10 ngày đầu tháng Giêng, các ngày được đánh giá tốt cho xuất hành gồm:

- Mùng 6 (Đinh Mão – 22/02/2026): Hợp cúng tế, dâng biểu sớ.

- Mùng 8 (Kỷ Tỵ – 24/02/2026): Tốt cho cưới gả, động thổ, giao dịch, nạp tài.

- Mùng 9 (Canh Ngọ – 25/02/2026): Hợp cưới hỏi, tu tạo, xây dựng.

- Mùng 10 (Tân Mùi – 26/02/2026): Khá thuận lợi để xuất hành cầu tài.

Trong đó, mùng 8 tháng Giêng nổi bật là hai ngày cát lành, thích hợp để xuất hành cầu may hoặc khai trương đầu năm.

Hướng xuất hành đón Hỷ thần, Tài thần

Ông Sáng cho hay, bên cạnh việc chọn ngày, hướng xuất hành cũng được xem là yếu tố quan trọng. Trong 10 ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các phương vị cát thần thay đổi theo từng ngày, nhưng tập trung vào những hướng chính như: Nam, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Đông và Tây.

Gia chủ nên căn cứ vào vị trí nhà mình đang ở để chọn hướng bước ra đầu tiên theo phương vị cát thần của ngày đó. Đây được xem là cách "mở cửa đón lộc" trong năm mới.

Giờ xuất hành tốt theo múi giờ Hà Nội

Theo ông Sáng, ngoài ngày và hướng, giờ xuất hành cũng ảnh hưởng đến vận khí đầu năm. Một số khung giờ đẹp trong dịp đầu xuân Bính Ngọ gồm:

- Giờ Dần (3h30 – 5h30): Có Nhật lộc, Hỷ thần – thuận lợi đón tin vui.

- Giờ Thìn (7h30 – 9h30): Có Hỷ thần.

- Giờ Tỵ (9h30 – 11h30): Có Nhật lộc.

- Giờ Ngọ (11h30 – 13h30): Vừa có Hỷ thần, vừa có Nhật lộc.

- Giờ Thân (15h30 – 17h30): Có Hỷ thần, quý nhân phù trợ.

- Giờ Tuất (19h30 – 21h30): Tốt cho cầu may.

- Giờ Hợi (21h30 – 23h30): Có lộc khí.

Gia đình nên ưu tiên các khung giờ được đánh dấu tốt, có quý nhân hoặc lộc tinh chiếu để xuất hành được hanh thông.

Những điều cần lưu ý đầu năm

Bên cạnh việc chọn ngày đẹp, gia chủ cũng cần chú ý một số điều kiêng kỵ:

- Tránh làm việc lớn vào ngày xung khắc với bản mệnh.

- Nhập trạch kỵ ngày mùng 1 và ngày 25.

- Cưới hỏi kỵ ngày Hợi.

- Lợp mái nhà kỵ ngày Ngọ.

Ngoài yếu tố ngày giờ, điều quan trọng không kém là tâm thế khi xuất hành. Nên mặc trang phục sáng màu, giữ tâm trạng vui vẻ, nói lời chúc tốt lành và tránh nhắc đến điều xui rủi. Dù đi chùa cầu an hay đến nhà người thân chúc Tết, sự chân thành và tinh thần tích cực mới là yếu tố giúp "vận khí" thêm hanh thông, ông Sáng nói.

Xuất hành đầu năm, suy cho cùng, không chỉ là nghi thức phong tục mà còn là cách mỗi người tự tạo khởi đầu tốt đẹp cho chính mình. Một bước chân ra khỏi nhà với niềm tin, sự lạc quan và lời chúc cát tường có thể chính là nền tảng cho một năm Bính Ngọ bình an, thịnh vượng.