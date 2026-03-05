Xử phạt 1 bác sĩ quốc tịch Trung Quốc vi phạm quy định hành nghề

Ngày 4-3, Sở Y tế Hải Phòng cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Xiao Yong (quốc tịch Trung Quốc), hành nghề tại Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ (phường Lê Chân), do vi phạm quy định về sử dụng ngôn ngữ trong khám, chữa bệnh.

Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ, nơi ông Xiao Yong hành nghề

Theo Sở Y tế Hải Phòng, ông Xiao Yong thực hiện khám và chỉ định điều trị bằng ngôn ngữ không phải tiếng Việt, trong khi ngôn ngữ này chưa được đăng ký sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án được lập bằng tiếng Việt nhưng không thể hiện sự có mặt của phiên dịch; người phiên dịch cũng chưa được đăng ký, công nhận theo quy định.

Hành vi trên vi phạm điểm đ, khoản 5 điều 38 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng quyết định xử phạt ông Xiao Yong 7,5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Được biết, Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ đã không ít lần bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt do vi quy định trong khám, chữa bệnh.