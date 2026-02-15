Bức ảnh gây xúc động mạnh ngày Tết tại một bệnh viện nhi: Nơi người lớn học cách mạnh mẽ từ những đứa trẻ

Bài viết được đăng ngày 14/02/2026, tức ngày 27 Tết, với tiêu đề ngắn gọn: “Trông Tết”.

Trong ảnh là một em bé ngồi bên khung cửa sổ tại lầu 7 - Khoa Ung bướu - Huyết học của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). Bên ngoài là bầu trời xanh cuối năm. Bên trong, em đang truyền hóa trị. Hình ảnh ấy đi kèm những dòng chia sẻ đầy xúc động:

“Ngoài kia, gió cuối năm đang khẽ chạm vào những cánh đồng xanh.

Trong này, một em bé ngồi lặng im bên khung cửa sổ, truyền từng giọt hóa trị cho hành trình giành lại sự sống.”

Hình ảnh một bệnh nhi tại Khoa Ung bướu – Huyết học, Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) (Ảnh: Dr. Tùng Sơn).

Bài viết nhắc đến căn bệnh “bạch cầu cấp”, nhưng điều khiến nhiều người nghẹn lòng là chi tiết: em không biết bệnh mình tên gì, chỉ biết năm nay chưa được về nhà đón Tết.

“Cuối năm, có người bận rộn tổng kết thành tựu.

Có người chỉ mong đủ sức khỏe để bước sang năm mới.”

Fanpage của Bệnh viện cũng nhắn gửi: nếu bạn đang bình an, đó đã là một điều kỳ diệu. Và ngay cả một đứa trẻ đang hóa trị vẫn chọn nhìn về phía ánh sáng.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự cảm thông mạnh mẽ từ cộng đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết thu hút hơn 26.000 lượt thích, hơn 1.000 lượt chia sẻ và hơn 1.000 bình luận. Bên cạnh những lời động viên là nhiều chia sẻ từ các bậc cha mẹ có con từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Không ít người gửi lời chúc em bé bình an, mong điều kỳ diệu sẽ đến trong năm mới.

Theo ghi nhận trên fanpage chính thức của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, khoa Ung bướu - Huyết học là nơi nhiều bệnh nhi phải điều trị xuyên Tết. Với các em, “trông Tết” không phải là canh nồi bánh chưng hay đợi giao thừa, mà là những giờ truyền thuốc lặng lẽ giữa hành trình giành lại sự sống.

“Tết không chỉ là ngày đoàn viên.

Tết còn là niềm tin rằng sau những tháng ngày khắc nghiệt, mùa xuân vẫn đến.”

Những dòng chữ ấy, cùng ánh mắt hướng ra bầu trời xanh của em nhỏ, đã trở thành hình ảnh gây xúc động mạnh trong những ngày cuối năm.

Trong khoảnh khắc giao mùa, khi mỗi người chuẩn bị cho một khởi đầu mới, hy vọng rằng những “chiến binh nhí” nơi lầu 7 sẽ tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu. Mong các em sớm khỏi bệnh, bình an trở về nhà và đón những cái Tết an yên, trọn vẹn bên gia đình.

Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố