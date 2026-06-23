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Xử lý tài xế ô tô gắn biển số giả để né camera giao thông

Lê Tuấn
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Sau ba tháng theo dõi, khoanh vùng và xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã truy vết và xử lý tài xế sử dụng biển số giả gắn lên ô tô, điều khiển xe vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ tại nhiều tuyến đường ở tỉnh Bắc Ninh.

Theo Cục CSGT , ngày 21/3/2026, hệ thống giám sát thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một chiếc VinFast VF 6 mang biển số 98E-010.xx chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy biển số này từng được cấp cho một chiếc Toyota Wigo và đã được thu hồi sau khi xe chuyển nhượng.

Tài xế sử dụng biển số giả gắn lên ô tô, sau đó nhiều lần vi phạm khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng CSGT đã triển khai theo dõi hành trình phương tiện thông qua hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong quá trình giám sát, chiếc VF 6 tiếp tục bị ghi nhận có thêm hành vi vượt đèn đỏ và xuất hiện tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sau đúng 3 tháng truy vết , sáng 21/6/2026, lực lượng chức năng đã dừng chiếc xe tại Km111+600 Quốc lộ 1A.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế thừa nhận sau khi bán chiếc Toyota Wigo trước đó đã đặt làm lại biển số 98E-010.xx thông qua một đầu mối trên mạng rồi gắn lên chiếc VinFast VF 6 đang sử dụng nhằm né tránh việc nhận diện của hệ thống camera giám sát . Thực tế, chiếc xe điện này đã được đăng ký bằng một biển số khác.

Tài xế vi phạm làm việc với CSGT tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo Cục CSGT, với hành vi gắn biển số không đúng giấy đăng ký xe, người vi phạm dự kiến bị phạt đến 26 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện. Ngoài ra, tài xế vi phạm nhiều khả năng còn bị xử phạt thêm các lỗi bao gồm điều khiển ôtô chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ.

Thông qua vụ việc, Cục CSGT nhấn mạnh rằng dù sớm hay muộn, mọi hành vi cố tình đối phó, che giấu để trốn tránh pháp luật đều sẽ bị làm rõ và xử lý nghiêm minh.

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báo Tiền Phong

cục CSGT

Quốc lộ 1A

Công an tỉnh Bắc Ninh

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