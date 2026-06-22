Suzuki ra mắt Jimny bản đặc biệt: Thiết kế chất hơn, sẵn đồ chơi cho dân off-road.
Suzuki Jimny có bản mới cực chất: Giá từ 830 triệu đồng, thêm loạt đồ chơi off-road xịn sò
Văn Chế |
Suzuki vừa ra mắt phiên bản giới hạn "Rhino Special Edition" cho dòng Jimny XL tại Úc, thu hút sự chú ý với mức giá cao nhất từ trước đến nay.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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