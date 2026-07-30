Xót xa lời hứa cuối cùng của Phi Nhung

"Mẹ đã hứa sẽ về gặp Wendy vào sinh nhật. Nhưng cuối cùng mẹ không về được" – con gái Phi Nhung viết.

Mới đây, con gái cố ca sĩ Phi Nhung là Wendy Phạm đã chia sẻ những dòng cảm xúc về mẹ mình trong những ngày cuối cùng trước khi nữ ca sĩ qua đời. Cô viết: "Nhiều người nghĩ tháng 8 là tháng mẹ mất nhưng không phải.

Đoạn tin nhắn cuối cùng của Phi Nhung khi còn khỏe mạnh

Tháng 8 là tháng Wendy đã đếm từng ngày để chờ mẹ về. Mẹ đã hứa sẽ về gặp Wendy vào sinh nhật. Nhưng cuối cùng mẹ không về được. Wendy cũng là người nói cho mẹ biết mẹ bị dương tính với COVID.

Cho nên cứ mỗi lần tháng 8 tới, trong lòng Wendy có rất nhiều cảm xúc. Không phải chỉ là buồn mà là nhớ mẹ, là tiếc, là nghĩ tới những gì đáng lẽ đã có thể xảy ra. Năm nào cũng vậy. Tháng 8 vẫn là một tháng rất đặc biệt với Wendy".

Những dòng chia sẻ đầy xúc động của Wendy Phạm khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đông đảo khán giả và bạn bè đã vào chia sẻ, động viên cô.

Wendy Phạm (sinh năm 1992) là người con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung. Suốt hơn 20 năm, Phi Nhung chủ động giữ kín thông tin về con để bảo vệ Wendy có một tuổi thơ bình yên.

Đến tháng 4/2017, nữ ca sĩ mới chính thức công khai con gái khi Wendy hoàn thành chương trình học Y khoa tại Mỹ.

Dù sinh sống xa cách địa lý do lịch trình biểu diễn của mẹ, mối quan hệ giữa hai mẹ con vẫn vô cùng khăng khít, yêu thương. Phi Nhung vừa là người mẹ nghiêm khắc, định hướng lối sống tự lập, vừa là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho con.

Wendy không theo đuổi nghệ thuật mà chọn bước tiếp trong ngành y tế, đúng như mong ước và sự kỳ vọng của mẹ. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung vào năm 2021 vì COVID-19 là mất mát vô cùng to lớn đối với Wendy.

Sau khi mẹ qua đời, Wendy đứng ra lo chu toàn hậu sự và tích cực nối gót mẹ thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Hiện Wendy đã lập gia đình, có cuộc sống êm ấm tại Mỹ và thường xuyên đăng tải hình ảnh tưởng nhớ mẹ.

Sau khi mẹ mất, Wendy cũng được đông đảo khán giả biết tới, theo dõi và ủng hộ.