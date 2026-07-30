HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xót xa lời hứa cuối cùng của Phi Nhung

Tùng Ninh
|

"Mẹ đã hứa sẽ về gặp Wendy vào sinh nhật. Nhưng cuối cùng mẹ không về được" – con gái Phi Nhung viết.

Mới đây, con gái cố ca sĩ Phi Nhung là Wendy Phạm đã chia sẻ những dòng cảm xúc về mẹ mình trong những ngày cuối cùng trước khi nữ ca sĩ qua đời. Cô viết: "Nhiều người nghĩ tháng 8 là tháng mẹ mất nhưng không phải.

Xót xa lời hứa cuối cùng của Phi Nhung - Ảnh 1.

Đoạn tin nhắn cuối cùng của Phi Nhung khi còn khỏe mạnh

Tháng 8 là tháng Wendy đã đếm từng ngày để chờ mẹ về. Mẹ đã hứa sẽ về gặp Wendy vào sinh nhật. Nhưng cuối cùng mẹ không về được. Wendy cũng là người nói cho mẹ biết mẹ bị dương tính với COVID.

Cho nên cứ mỗi lần tháng 8 tới, trong lòng Wendy có rất nhiều cảm xúc. Không phải chỉ là buồn mà là nhớ mẹ, là tiếc, là nghĩ tới những gì đáng lẽ đã có thể xảy ra. Năm nào cũng vậy. Tháng 8 vẫn là một tháng rất đặc biệt với Wendy".

Những dòng chia sẻ đầy xúc động của Wendy Phạm khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đông đảo khán giả và bạn bè đã vào chia sẻ, động viên cô.

Xót xa lời hứa cuối cùng của Phi Nhung - Ảnh 2.

Wendy Phạm (sinh năm 1992) là người con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung. Suốt hơn 20 năm, Phi Nhung chủ động giữ kín thông tin về con để bảo vệ Wendy có một tuổi thơ bình yên.

Đến tháng 4/2017, nữ ca sĩ mới chính thức công khai con gái khi Wendy hoàn thành chương trình học Y khoa tại Mỹ.

Dù sinh sống xa cách địa lý do lịch trình biểu diễn của mẹ, mối quan hệ giữa hai mẹ con vẫn vô cùng khăng khít, yêu thương. Phi Nhung vừa là người mẹ nghiêm khắc, định hướng lối sống tự lập, vừa là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho con.

Wendy không theo đuổi nghệ thuật mà chọn bước tiếp trong ngành y tế, đúng như mong ước và sự kỳ vọng của mẹ. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung vào năm 2021 vì COVID-19 là mất mát vô cùng to lớn đối với Wendy.

Sau khi mẹ qua đời, Wendy đứng ra lo chu toàn hậu sự và tích cực nối gót mẹ thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Hiện Wendy đã lập gia đình, có cuộc sống êm ấm tại Mỹ và thường xuyên đăng tải hình ảnh tưởng nhớ mẹ.

Sau khi mẹ mất, Wendy cũng được đông đảo khán giả biết tới, theo dõi và ủng hộ.

Hạnh phúc tuổi 55 của Mạnh Quỳnh trong biệt phủ đẹp như tranh
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Phi Nhung

con phi nhung

Mỹ

Hải ngoại

Bolero

sao Việt

con nuôi Phi Nhung

covid

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại