Xót xa gia cảnh chiến sĩ quên mình cứu hai người bị điện giật

Căn nhà nơi thượng sĩ Kpă Thiêp từng chung sống với gia đình vợ được quây bằng tôn tạm bợ, nằm ở đầu làng Tai Pêr. Bước vào căn nhà ai cũng rơi nước mắt vì nhìn quanh chẳng thấy gì đáng giá ngoài chiếc quạt điện đã cũ.

Chiều 22/7, hàng trăm người dân làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai cùng lực lượng bộ đội, chính quyền địa phương tiễn đưa thượng sĩ Kpă Thiêp (20 tuổi, thuộc Trung đội Vệ binh, ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Không khí tang thương làm ai tới làng Tai Pêr cũng trĩu nặng . Bố thượng sĩ Kpă Thiêp ôm ảnh con trai lững thững từng bước, như người vô hồn. Lực lượng bộ đội, chính quyền địa phương tới thăm hỏi , hỗ trợ tổ chức mai táng cho chiến sĩ trẻ, giúp gia đình nguôi ngoai phần nào.

Theo ghi nhận của phóng viên, căn nhà nơi thượng sĩ Kpă Thiêp từng chung sống với gia đình vợ được quây bằng tôn tạm bợ, nằm ở đầu làng Tai Pêr. Bước vào căn nhà ai cũng rơi nước mắt vì nhìn quanh chẳng thấy gì đáng giá ngoài chiếc quạt điện đã cũ.

Căn nhà nơi thượng sĩ Kpă Thiêp ở cùng gia đình vợ.

Bà Rmah Kiêm (42 tuổi, mẹ vợ của thượng sĩ Kpă Thiêp) chia sẻ: "Mình có 5 đứa con, vợ của Thiêp là con cả. Thiêp và vợ đã có hai người con trai, đều tuổi địu lưng lên rẫy". Bà nói, theo phong tục, người Jrai sẽ "bắt chồng", người đàn ông sẽ theo về ở với gia đình vợ. Vậy là 10 người chen chúc nhau trong căn nhà nóng bức, mùa mưa lại dột khắp nơi. Nhà chỉ có 2 cái giường ọp ẹp, dành cho những đứa nhỏ, người lớn trải chiếu nằm bên dưới.

“Gia đình nó nghèo lắm, hồi cưới nhau mình phải mượn mấy chục triệu đồng tổ chức đám cưới cho hai đứa. Mà nhà mình còn nghèo hơn, chỉ có vài sào đất trồng hoa màu, thời gian rảnh đi làm thuê miết. Mình cũng không biết vì sao cái nghèo nó cứ tự đến mãi”, bà Rmah Kiêm chia sẻ.

Là người chứng kiến sự việc, bà Siu Hắt (44 tuổi, trú làng Tai Pêr) kể lại, giữa trưa 21/7, hai thanh niên trong làng là Rmah Việt (27 tuổi, trú xã Ia Ko) và Ra Lan H’Nam (24 tuổi, trú xã Chư Pưh) dựng cột điện (cột bằng kim loại – PV) để kéo điện vào rẫy tại thôn Tai Pêr, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Quá trình dựng cột, do trụ điện bằng kim loại (dài khoảng 8,6m) quá nặng nên hai thanh niên thấy thượng sĩ Thiêp đi làm rẫy về nhờ vào hỗ trợ. Tuy nhiên, trong lúc, dựng cột điện lên không may trụ điện chạm vào đường dây điện trung thế khiến cả 3 người bị điện giật, riêng Thiêp văng ra. Thấy cả hai thanh niên vẫn còn bị điện giật, không còn cách nào khác, thượng sĩ Kpă Thiêp quên mình, nhanh chóng lao vào cứu người với tinh thần quả cảm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.

“Ở làng Thiêp tốt bụng lắm, ai nhờ gì cũng giúp hết. Giờ nó mất rồi mình và buôn làng buồn, nhớ nó lắm”, bà Siu Hắt xúc động.

Bố đẻ (cầm di ảnh) và vợ của thượng sĩ Kpă Thiêp (áo đen), người dân trong làng Tai Pêr tiễn đưa chàng chiến sĩ trẻ tốt bụng về nơi an nghỉ cuối cùng.