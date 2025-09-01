Xót xa cậu bé mắc 8 căn bệnh nan y viết thư yêu cầu mẹ ngừng điều trị

Cậu bé Liu Fuyu,13 tuổi (sống tại tỉnh Hà Nam Trung Quốc), chỉ nặng 15kg. Gần đây, Liu đã phải nhập viện điều trị tích cực lần thứ năm do suy thận. Liu gần như không còn sức để nói vì tình trạng của mình.

Bác sỹ Huo Yufeng tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu chia sẻ với hãng truyền thông địa phương Henan TV rằng, cậu bé đang mắc phải 8 loại bệnh nan y, tất cả đều ở giai đoạn cuối.

Mẹ cậu bé, họ Li, cho biết vào một ngày nọ, Li cảm thấy con trai không khỏe nên đã đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức. Bác sỹ Huo cho biết nếu cô không đưa Liu đi điều trị ngay lúc đó, cậu bé có thể đã chết.

Liu Fuyu mắc phải nhiều căn bệnh, tất cả đều ở giai đoạn cuối. (Ảnh: Weibo)

Bàn tay phải của Liu không bình thường từ khi mới sinh ra, cậu bé phải học viết bằng tay trái. (Ảnh: Weibo)

Ngay từ khi sinh ra, Liu đã bị nhiều dị tật về thể chất, bàn tay phải của cậu bị biến dạng nên đã học cách viết bằng tay trái. Do thời gian thăm con tại khoa ICU có hạn, Li phải viết thư cho con trai mỗi ngày để động viên con. “Cố gắng lên, con trai”, là câu nói đầy xúc động của người mẹ dành cho con trai trong một bức thư.

Gân đây, Li nhận được một bức thư hồi âm của con trai. Từng nét chữ trong bức thư đều nguệch ngoạc, Li đã nén nỗi đau, cố chịu đựng để viết thư cho mẹ. Đây là lá thư cậu bé cầu xin mẹ ngừng điều trị cho mình.

Liu nói rằng đang rất sợ và muốn được về nhà. “Mẹ ơi, chúng ta hãy trả lại thuốc đi. Thuốc không có tác dụng đâu. Về nhà con sẽ khỏe lại thôi”, Liu viết.

Bức thư cậu bé viết cho mẹ trong đau đớn. (Ảnh: Weibo)

Mẹ của cậu bé không thể kìm được nước mắt khi đọc bức thư con trai gửi cho cô. (Ảnh: Weibo)

Li đọc thư con trai trong nước mắt, cậu bé đã trải qua quá nhiều đau khổ và nỗi đau trên cơ thể con cũng chính là nỗi đau trong lòng cô. Người mẹ đã nói lại với con trai mình: “Mẹ sẽ cứu con bằng mọi giá”.

Bác sỹ Huo cho biết, Liu cần phải chạy thận lâu dài và thậm chí có thể cần phải ghép thận. Việc điều trị tốn kém cũng là gánh nặng đối với người mẹ đơn thân này, cậu bé thường xuyên phải xuất viện vì gia đình hết tiền. Em gái 10 tuổi của Liu rất chu đáo và tình nguyện bế anh trai mình mỗi khi ra ngoài.

Ngay sau khi câu chuyện được lan truyền, hoàn cảnh của cậu bé đã khiến cộng đồng mạng phải rơi nước mắt: "Tội nghiệp cậu bé. Hy vọng em sớm khỏe lại"; "Mặc dù tôi nghĩ rằng có thể sẽ ít đau đớn hơn nếu họ từ bỏ phương pháp điều trị, nhưng tôi có thể hiểu được nỗi đau của người mẹ khi phải để cậu bé ra đi"...



