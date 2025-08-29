Theo trang tin Jimu News, gần đây, người phụ nữ tên Triệu Dĩnh, 50 tuổi, ở Hàng Châu, Trung Quốc được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa số 3 Dư Hàng trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Bác sĩ Tôn Quốc Minh, Phó trưởng khoa Tiêu hóa của bệnh viện cho biết khi tiếp nhận, bệnh nhân xanh xao, đổ mồ hôi.

Bà Triệu cho biết, trước khi cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường, bà đã ăn cơm với mướp xào.

“Đây là quả mướp do tôi tự trồng, Khi ăn, tôi thấy nó rất đắng, nhưng tôi nghĩ rằng ăn mướp có vị đắng có thể giúp thanh nhiệt, tốt cho sức khỏe nên đã cố ăn hết cả đĩa. Khoảng hai tiếng sau, tôi bắt đầu bị đau bụng dữ dội kèm theo triệu chứng nôn mửa”, bà Triệu chia sẻ.

Lo lắng cho sức khỏe nên bà Triệu đã gọi con trai đang đi làm về và đưa mình đến bệnh viện thăm khám.

Dựa trên kết quả xét nghiệm và lời kể của bệnh nhân, bác sĩ Tôn Quốc Minh chẩn đoán bà Triệu bị ngộ độc cucurbitacin – một loại độc tố có thể hình thành trong các loại rau như mướp, bầu, bí,...

Bệnh nhân Triệu nhanh chóng được điều trị bằng cách truyền dịch, bù điện giải, chống nhiễm trùng và bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa. Sau hai ngày, sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện.

Thực tế, tại Trung Quốc cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu vì ngộ độc cucurbitacin sau khi ăn mướp, bầu hoặc bí bị đắng.

Đầu tháng 8/2025, một người đàn ông ở Phúc Kiến, Trung Quốc cũng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, rối loạn điện giải sau khi ăn 3 quả bầu bị đắng.

Tháng 7/2020, Bệnh viện Nhân dân Bắc Quảng Đông, Trung Quốc cũng từng tiếp nhận trường hợp một gia đình 4 người bị ngộ độc cucurbitacin sau khi ăn bầu bị đắng.

Tháng 6/2020, một gia đình ba người ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cũng đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn hết món bầu tẩm bột chiên giòn bị đắng.

Bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh minh họa)

Mướp có vị đắng - tưởng tốt hóa ra lại chứa độc

Theo bác sĩ Tôn Quốc Minh, một số người hay bị nhầm lẫn mướp có vị đắng “tốt cho sức khoẻ”, tương tự như khổ qua (mướp đắng - loại quả có vỏ sần sùi). Thế nhưng thực tế, vị đắng của khổ qua là do quả có chứa chất momordica charantia – một hoạt chất mang lại vị đắng, an toàn cho cơ thể.

Còn các loại mướp thông thường (có vỏ nhẵn) sẽ có vị ngọt khi nấu chín. Nếu loại rau này có vị đắng thì có nghĩa là rau có chứa độc tố cucurbitacin. Độc tố này xuất hiện trong các loại mướp thường khi chúng được trồng không đúng cách, chẳng hạn như ít tưới nước hoặc để quả chín quá lâu không thu hoạch,...

Cucurbitacin không bị phân hủy bởi nhiệt độ khi nấu chín. Do đó, ăn phải mướp chứa cucurbitacin có thể tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa, hạ huyết áp, ngộ độc thực phẩm, thậm chí tổn thương thận và có thể nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.

“Người dân cần cảnh giác với các loại bầu bí bị đắng bất thường, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch yếu. Ăn mướp bị đắng có thể khiến cơ thể bị ngộ độc nên nếu thấy mướp có vị khác thường, mọi người nên vứt ngay, tuyệt đối không được tiêu thụ vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ”, bác sĩ Tôn Quốc Minh cảnh báo.

Bệnh nhân nhập viện sau khi ăn mướp xào bị đắng. (Ảnh minh họa)

Phòng ngừa ngộ độc cucurbitacin

Để hạn chế nguy cơ bị ngộ độc tương tự như bà Triệu, bác sĩ Tôn Quốc Minh khuyến cáo:

- Sau khi nấu mướp hoặc các loại cây họ bầu bí, cần nếm thử một miếng nhỏ xem có vị đắng hay không. Nếu vị đắng, hãy lập tức vứt bỏ ngay.

- Chọn mua rau từ nguồn gốc rõ ràng: Người dân nên lựa chọn các cơ sở uy tín để mua mướp, tránh mua phải loại không rõ xuất xứ.

- Nếu tự trồng mướp, người dân cần theo dõi tình trạng cây thường xuyên.

- Bảo quản đúng cách: Để rau quả ở nơi thoáng mát, tránh nơi có nhiệt độ cao vì điều này có thể khiến rau nhanh hỏng và sản sinh độc tố.

Bác sĩ Tôn Quốc Minh khẳng định quan niệm “mướp càng đắng càng thanh nhiệt” của một số người là quan niệm sai lầm và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo chuyên gia cốt lõi của sức khỏe là chế độ ăn uống đảm bảo an toàn. Do đó, khi gặp thực phẩm có dấu hiệu lạ, mọi người cần nhớ “thà lãng phí còn hơn mạo hiểm”.