Xôn xao vụ mẹ chưa nộp tiền học cờ vua, con bị cô giáo đóng cửa: 1 chi tiết khiến hội phụ huynh tranh luận căng thẳng

Nếu cả hai phía cùng mềm mỏng hơn, sự việc có lẽ đã không trở thành một câu chuyện gây tranh cãi.

Cho con đi học cờ vua nhưng chưa kịp nộp tiền, phải đau lòng nhìn con bị "hắt hủi", đó là câu chuyện được một người mẹ ở Đà Nẵng chia sẻ, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo người mẹ, con trai vẫn học bình thường tại trung tâm. Đến buổi học đầu tiên của kỳ mới, chị được thông báo phải hoàn tất học phí trước khi bé vào lớp. Do tài khoản chưa đủ tiền, chị xin đóng vào buổi tối hoặc chậm nhất là ngày hôm sau và khẳng định sẽ tiếp tục cho con theo học, song phía cô giáo không đồng ý.

Chị cho biết khi đang ngồi bên ngoài chờ người quen chuyển tiền, con trai vì quá thích học nên vẫn nán lại lớp. Sau đó, giáo viên đưa bé ra ngoài, đóng cổng và kéo cửa sắt, khiến cậu bé bật khóc khi nhìn các bạn tiếp tục học bên trong.

Đúng lúc người mẹ chuyển khoản học phí thành công, cô giáo vẫn từ chối cho bé quay lại lớp, đồng thời hoàn trả số tiền. Đến khi các bạn tan học, cậu bé tiếp tục xin được vào học nhưng không được chấp nhận.

Người mẹ kể, đứa bé khóc nức nở, nhất quyết không chịu về, thậm chí xô đổ xe máy của mẹ. Thương con, chị chuyển lại học phí thêm một lần nữa nhưng vẫn bị từ chối. Hai mẹ con ở trước trung tâm gần hai tiếng, đến khi bé mệt lả và khát nước, chị mới dỗ được con trở về.

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Tranh luận

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến cho rằng, dù trung tâm có quyền áp dụng quy định về học phí thì cách xử lý với một học sinh nhỏ tuổi cần mềm mỏng và mang tính sư phạm hơn.

Trẻ lớp 1 khó có thể hiểu hết những vấn đề giữa người lớn. Việc bất ngờ bị yêu cầu rời khỏi lớp, trong khi các bạn vẫn tiếp tục học, dễ khiến trẻ cảm thấy tủi thân, bị từ chối hoặc nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì. Theo quan điểm này, người lớn hoàn toàn có thể tìm một cách giải quyết ít gây tổn thương tâm lý hơn cho trẻ.

Đáng chú ý, nhiều người chú ý diễn biến sau khi bé không được vào lớp. Theo chính chia sẻ của người mẹ, cậu bé đã bật khóc rất lâu, nhất quyết không chịu rời đi, thậm chí còn xô đổ xe máy của mẹ vì muốn tiếp tục học.

Từ chi tiết này, nhiều người cho rằng khi đã nhận thấy phía trung tâm không thay đổi quyết định, người mẹ nên dứt khoát đưa con về và tìm một môi trường học khác phù hợp hơn thay vì tiếp tục cố gắng để con quay lại lớp. Bởi việc kéo dài tình huống chỉ khiến cảm xúc của đứa trẻ trở nên căng thẳng hơn.

Một số cũng bày tỏ lo ngại trước phản ứng khá dữ dội của cậu bé. Họ cho rằng đây là dấu hiệu phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến việc rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc, chấp nhận giới hạn và ứng xử khi không đạt được điều mình mong muốn.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng không nên quá khắt khe với một đứa trẻ mới học lớp 1. Ở độ tuổi này, trẻ rất dễ phản ứng bằng cách khóc lớn hoặc bộc lộ cảm xúc khi gặp một biến cố bất ngờ, nhất là khi bị từ chối điều mà mình rất yêu thích. Việc bé khóc, không chịu về hay liên tục xin được vào lớp có thể xuất phát từ cảm giác bức xúc, hụt hẫng và tủi thân hơn là sự bướng bỉnh. Vì vậy, trách nhiệm của người lớn là giúp trẻ bình tĩnh, thay vì để tình huống leo thang.

Nếu cả hai phía cùng mềm mỏng hơn, sự việc có lẽ đã không trở thành một câu chuyện gây tranh cãi. Trung tâm có thể giữ nguyên nguyên tắc về học phí nhưng lựa chọn cách trao đổi nhẹ nhàng với phụ huynh và học sinh. Trong khi đó, người mẹ cũng nên kiên quyết đưa con rời khỏi nơi không còn phù hợp, thay vì cố gắng tiếp tục cho con học trong lúc căng thẳng.

Trong các tình huống liên quan đến trẻ nhỏ, điều cần được ưu tiên vẫn là cách ứng xử nhân văn, bình tĩnh và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến tâm lý của các em.