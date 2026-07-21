Xôn xao hình ảnh nghi Tô Đát Kỷ sử dụng bóng cười, phía TikToker nói gì?

Từ khoá Tô Đát Kỷ đang lọt tìm kiếm phổ biến trên các nền tảng. Netizen liên tục tràn vào trang cá nhân để lại các câu hỏi mong được làm rõ.

Tô Đát Kỷ (tên thật là Vũ Hà An, sinh năm 2005) là một TikToker khá quen thuộc với cư dân mạng. Gần đây cô nàng cũng gây chú ý khi tham dự The Face Vietnam, nhiều khoảnh khắc viral vì visual nét như AI.

Tối 20/7, Tô Đát Kỷ bất ngờ lọt tìm kiếm phổ biến trên MXH, đặc biệt là TikTok, theo chiều hướng gây xôn xao, tranh cãi. Nhiều người đăng tải bức ảnh một cô gái đang ngậm 1 vật lạ, nghi là bóng cười. Cô gái này được nhận xét là có nhiều nét giống với Tô Đát Kỷ. Một số cư dân mạng tìm ra nét tương đồng giữa chiếc kính mà cô gái trong ảnh đang đeo, giống với chiếc kính xuất hiện trong clip được Tô Đát Kỷ đăng tải vào giữa tháng 7.

Hình ảnh đang được lan truyền trên MXH

Tô Đát Kỷ trong video đăng vào giữa tháng 7

Tô Đát Kỷ

Khi thông tin, hình ảnh lan truyền, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận, thắc mắc và ý kiến trái chiều bên dưới các bài đăng của Tô Đát Kỷ. Trước diễn biến này, Tô Đát Kỷ đã có cập nhật và thông báo đến người theo dõi.

Rạng sáng 21/7, Tô Đát Kỷ đăng story trên tài khoản Instagram, cho biết sẽ “phản hồi chính thức trong thời gian sớm nhất”. Nguyên văn chia sẻ của Tô Đát Kỷ:

“Mình đã đọc được những nội dung đang được lan truyền về bản thân. Hiện tại, mình đang tổng hợp và xác minh toàn bộ thông tin để có phản hồi chính thức trong thời gian sớm nhất. Trong lúc này, mình xin phép không phản hồi riêng lẻ từng bài đăng hoặc bình luận. Cảm ơn mọi người đã chờ mình lên tiếng” .

Thông báo từ tài khoản Instagram của Tô Đát Kỷ vào rạng sáng 21/7

Chiều 21/7, chúng tôi liên hệ với phía Tô Đát Kỷ để xác minh thông tin, đại diện của TikToker này cũng chia sẻ với chúng tôi câu trả lời tương tự: Hiện chúng tôi đang thu thập thông tin và sẽ cập nhật sự việc trên tài khoản chính thức của Tô Đát Kỷ.

Hiện tại Tô Đát Kỷ đang có 734 nghìn người theo dõi trên TikTok và con số này ở Instagram là 200 nghìn người.

Theo Nghị quyết 173/2024/QH15, kể từ ngày 1/1/2025, chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, shisha và “bóng cười”.

Người sử dụng, buôn bán các loại mặt hàng này sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Về xử phạt hành chính, nếu bóng cười có chứa chất ma túy, người sử dụng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 23, Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Cụ thể, người sử dụng chất ma túy trái phép có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Về xử lý hình sự, nếu người sử dụng bóng cười có hành vi liên quan đến sản xuất, buôn bán, tàng trữ, hoặc vận chuyển bóng cười (hoặc các chất cấm khác), thì tùy theo mức độ vi phạm, họ có thể bị xử lý hình sự theo các quy định hiện hành.