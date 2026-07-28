HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xin đi nhờ rồi cướp luôn xe máy

Nguyễn Thảo
|

Sau khi xin đi nhờ xe của một nam thanh niên, Lê Quang Trường đe dọa, đấm vào mặt chủ xe, khiến nạn nhân té xuống đường. Sau đó, Trường cướp xe máy, tẩu thoát.

Ngày 28/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Quang Trường (20 tuổi, trú xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản .

Cướp xe máy Sau khi xin đi nhờ: Vụ án Lê Quang Trường tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Quang Trường (áo phông xanh, ngồi trên xe máy) tại hiện trường gây án. Ảnh: C.A.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 21/7, anh Trần Văn Vinh (20 tuổi, trú xã Dur Kmăl) điều khiển xe máy trên đường liên thôn thuộc xã này thì có một nam thanh niên gọi lại xin đi nhờ xe.

Lúc này, vì sắp về đến nhà nên anh Vinh từ chối. Tuy nhiên, người này vẫn tự ý lên xe, đẩy anh Vinh ngồi lùi ra sau rồi trực tiếp điều khiển xe đi. Một lúc sau, đối tượng này dùng tay đe dọa đấm vào mặt khiến anh Vinh té xuống đường rồi cướp chiếc xe máy tẩu thoát.

Đến tối 23/7, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Quang Trường. Tại cơ quan điều tra, Trường đã thừa nhận cướp chiếc xe máy trên rồi đưa lên phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cầm cố được 3 triệu đồng, tiêu xài cá nhân.

Nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng lạm quyền thế nào?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Trần Văn Vinh

Phòng Cảnh sát Hình sự

xã Liên Sơn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại