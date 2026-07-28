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Nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng lạm quyền thế nào?

Nguyễn Hoàn
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CQĐT xác định bị can Tạ Viết Đông, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng đã liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo việc phá dỡ cầu tàu bến thủy nội địa của doanh nghiệp, vượt quá chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Tạ Tòng Đông (hay Tạ Viết Đông, SN 1964, ở phường Hải An) – nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng (BQL dự án) về tội “ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 4, Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả điều tra vụ việc xảy ra tại khu vực cầu tàu bến thủy nội địa, thuộc xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên), nay là phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) từ năm 2019, theo đơn kiến nghị của Công ty TNHH Toàn Mỹ (Công ty Toàn Mỹ).

Lạm quyền của Nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng Hải Phòng năm 2023 - Ảnh 1.

Bị can Tạ Viết Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHP

Kết quả điều tra bước đầu thể hiện, Công ty Toàn Mỹ được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để đầu tư xây dựng bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu tại khu vực bãi bồi ngoài đê Tả sông Cấm.

Sau khi thành phố có chủ trương dừng thực hiện dự án, tháng 9/2019, Công ty Toàn Mỹ và BQL dự án đã lập biên bản thống nhất phương án xử lý.

Theo nội dung thỏa thuận, doanh nghiệp chỉ thực hiện tháo dỡ, di chuyển tài sản sau khi BQL dự án hoàn tất việc thanh toán giá trị khối lượng san lấp mặt bằng cùng các khoản hỗ trợ liên quan.

Từ ngày 11-14/9/2019, mặc dù chưa có quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền, chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận và chưa có sự đồng thuận của doanh nghiệp, Tạ Viết Đông vẫn liên tiếp ký nhiều văn bản chỉ đạo phá dỡ công trình cầu tàu bến thủy nội địa của Công ty Toàn Mỹ.

Cơ quan điều tra cũng xác định, với chức vụ Giám đốc BQL dự án, Tạ Viết Đông không được giao thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bị can vẫn ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện việc phá dỡ, vượt quá chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Lạm quyền của Nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng Hải Phòng năm 2023 - Ảnh 2.

Khu vực đê Tả sông Cấm, thuộc địa phận phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), thời điểm năm 2023.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc khởi tố, bắt tạm giam bị can thể hiện quyết tâm của Công an TP Hải Phòng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý mọi hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Góp phần giữ vững kỷ cương, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.

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Công an TP Hải Phòng

xã Tân Dương

Ban Quản lý dự án đầu tư

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