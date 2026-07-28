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Xác minh vụ người đàn ông ở TP.HCM tử vong sau mua đất lệch ranh

THY HUỆ
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Một người đàn ông tử vong sau khi đăng tải bài viết phản ánh việc mua đất có dấu hiệu lệch ranh gây xôn xao dư luận, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ việc anh H.B.L. (37 tuổi, quê Nghệ An) tử vong sau khi đăng tải bài viết phản ánh những vướng mắc trong quá trình mua một thửa đất tại TP.HCM lên trang Facebook cá nhân. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngày 27/7, lãnh đạo phường Phú An (TP.HCM) cho biết, Công an phường đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo vị lãnh đạo, việc xác minh tập trung vào giao dịch bất động sản liên quan đến thửa đất mà gia đình anh H.B.L. đã mua trên địa bàn.

Xác minh vụ người đàn ông tử vong sau khi mua đất lệch ranh tại TP . HCM - Ảnh 1.

Gia đình tổ chức đám tang cho anh H.B.L.

Theo bài viết trên trang Facebook cá nhân của anh L., giữa năm 2025, anh L. được giới thiệu mua một thửa đất rộng khoảng 202m² tại phường Phú An với mục đích xây nhà cho gia đình. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và sang tên cho em gái, anh L. phát hiện thửa đất có dấu hiệu sai lệch ranh giới, tọa độ so với thực tế.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh L. nhiều lần liên hệ các bên liên quan gồm môi giới và chủ đất cũ để tìm hướng giải quyết. Quá trình xử lý kéo dài khiến anh rơi vào bế tắc.

Trước khi tử vong, anh đăng tải một thư tuyệt mệnh lên trang cá nhân Facebook, trình bày toàn bộ diễn biến vụ việc và gửi lời nhắn đến người thân.

Gia đình anh L. cho biết, họ đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng và mong muốn các đơn vị liên quan sớm xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình.

Công an phường Phú An cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.

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phường Phú An

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