HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy tìm tài xế ô tô lấn làn tông xe máy chở 2 trẻ nhỏ rồi bỏ chạy

Minh Khang
|

Xe ô tô chạy sang làn đường ngược chiều, tông trúng xe máy chở 4 người ngã xuống đường rồi tăng ga bỏ chạy ở phường An Hải (Hải Phòng).

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News sáng 28/7, Chỉ huy Đội CSGT (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) cho biết đơn vị truy tìm chiếc ô tô và tài xế gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường để xác minh, xử lý.

Trong khi đó, Chỉ huy Công an phường An Hải cho biết đơn vị cũng đang phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng xác minh, truy tìm chiếc ô tô gây tai nạn nhưng chưa có kết quả.

Hình ảnh vụ việc được camera nhà dân ven đường ghi lại vào khoảng 22h23 ngày 26/7, trên tuyến đường thôn Kiến Phong, phường An Hải (Hải Phòng).

Tìm tài xế ô tô lấn làn tông xe máy chở trẻ nhỏ tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Xe ô tô mang BKS 15 chạy sang làn ngược chiều đường và tông trúng xe máy chở 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ.

Theo hình ảnh từ camera, chiếc ô tô màu đen mang biển kiểm soát đầu số 15 lấn sang làn đường ngược chiều rồi tông trực diện xe máy do người đàn ông cầm lái, phía sau chở một phụ nữ và 2 trẻ nhỏ. Cú tông mạnh khiến 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường.

Điều khiến nhiều người bức xúc là trong lúc người đàn ông và người phụ nữ hốt hoảng đỡ 2 cháu nhỏ dậy, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục lái xe lách qua khu vực xảy ra tai nạn, va chạm với chiếc xe máy rồi tăng ga bỏ chạy.

Người đàn ông lái xe máy định đuổi theo chiếc ô tô nhưng được người phụ nữ ngăn lại để cùng chăm sóc 2 cháu nhỏ đang hoảng loạn sau vụ va chạm.

Tìm tài xế ô tô lấn làn tông xe máy chở trẻ nhỏ tại Hải Phòng - Ảnh 2.

Sau khi tông xe máy, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục lách qua để rời khỏi hiện trường.

Sau khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ bức xúc trước hành vi của tài xế ô tô và đề nghị cơ quan chức năng truy tìm, xử lý hành vi vi phạm của tài xế.

Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Quát nạt, túm áo trẻ em để tạo clip câu view, TikToker SN 1991 bị xử phạt
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng

Công an phường An Hải

phường An Hải

tìm tài xế ô tô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại