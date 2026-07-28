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Quát nạt, túm áo trẻ em để tạo clip câu view, TikToker SN 1991 bị xử phạt

Nam An
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Người đàn ông sinh năm 1991 ở Khánh Hòa bị Công an xử phạt 7,5 triệu đồng vì quay, đăng các clip quát nạt, túm áo trẻ em lên TikTok để câu view khi chưa được phụ huynh đồng ý.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện tài khoản TikTok "quan***" đăng tải, phát tán nhiều video tự quay có nội dung liên quan trẻ em, đa số các video có nội dung lời nói quát nạt, đe dọa, túm cổ áo gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

TikToker SN 1991 bị xử phạt 7 , 5 triệu đồng vì vi phạm trên TikTok - Ảnh 1.

Ông N.N.N làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hoà

Tiến hành xác minh, xác định ông N.N.N (SN 1991, Địa chỉ: xã Phước Hữu, Khánh Hòa) là người sử dụng tài khoản trên. Qua làm việc, ông N.N.N thừa nhận là người trực tiếp quay, biên tập, đăng tải các video clip có nội dung về các cháu nhỏ thường xuyên mua hàng tại cửa hàng tạp hóa của gia đình nhằm mục đích câu view và chưa được sự đồng ý, cho phép từ phía phụ huynh, người giám hộ các em.

Ngày 14/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7.5 triệu đồng đối với ông N.N.N về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của người khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” quy định tại điểm e khoản 3 Điều 96 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Việc lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ để tạo nội dung gây tổn hại đến sự phát triển của trẻ hoặc nhằm mục đích trục lợi là hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, các hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán công khai các thông tin, hình ảnh clip, tiết lộ bệnh án, hồ sơ học tập của trẻ trên mạng đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân không tạo lập, đăng tải, chia sẻ hình ảnh trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay YouTube để "câu view", livestream bán hàng hoặc tạo video phản cảm. Đồng thời, chung tay bảo về quyền riêng tư của trẻ em trên không gian mạng.

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Công an tỉnh Khánh Hoà

Công an tỉnh Khánh Hòa

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