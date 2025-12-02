Xét nghiệm ADN, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện 2 con sinh đôi của mình không cùng cha

Một phụ nữ Brazil đã mang thai và sinh đôi sau khi quan hệ tình dục với hai người đàn ông trong cùng một đêm. 8 tháng sau khi hai đứa trẻ chào đời, xét nghiệm ADN cho thấy hai đứa trẻ có cha khác nhau. Các chuyên gia chỉ ra rằng tình trạng này, được gọi là "siêu thụ thai với cha khác nhau", cực kỳ hiếm gặp, chỉ khoảng 20 trường hợp trên toàn thế giới từng được báo cáo.

Theo tờ Daily Star, người phụ nữ này sống tại Mineiros, bang Goiás, tây nam Brazil. Cô thừa nhận đã quan hệ tình dục với hai người đàn ông trong cùng một đêm và sau đó mang thai đôi, nhưng cô không xét nghiệm ADN của hai đứa trẻ cho đến khi chúng được 8 tháng tuổi.

Cô thừa nhận rằng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống như vậy và thực sự bất ngờ.

Người phụ nữ cho biết cả hai người đàn ông đều chưa lên tiếng, một phần vì lý do cá nhân, một phần vì muốn tránh sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, cả hai đứa trẻ đều khỏe mạnh và cô tiết lộ rằng một trong hai người đàn ông đã đồng ý nhận trách nhiệm làm cha của cặp song sinh, đăng ký cả hai đứa trẻ là con mình và cung cấp cho chúng mọi hỗ trợ cần thiết.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Tulio Jorge Franco, bác sĩ phụ trách ca điều trị, cho biết đây là trường hợp thứ 20 được ghi nhận về hiện tượng siêu thụ tinh khác cha trên toàn thế giới. Cặp song sinh có chung gen của mẹ nhưng đến từ những người cha khác nhau và "phát triển trong những nhau thai khác nhau".

Người phụ nữ bắt đầu nghi ngờ vì mặc dù hai anh em trông giống nhau, cô nhận thấy những điểm khác biệt tinh tế nên quyết định xét nghiệm. Cuối cùng, cô đã làm xét nghiệm ADN đối chiếu với cả hai người đàn ông và cả hai xét nghiệm đều cho kết quả giống nhau: cặp song sinh thực sự có cha khác nhau.

Trường hợp hiếm gặp này một lần nữa thu hút sự chú ý của cộng đồng y khoa đối với những ca mang thai đặc biệt như vậy. Người phụ nữ nhấn mạnh rằng "giờ đây khi mọi thứ đã ổn định, điều cô ấy quan tâm nhất là các con khỏe mạnh, và đó là điều quan trọng nhất."

Nguồn: ETtoday