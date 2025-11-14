Cặp vợ chồng giống hệt nhau đến nỗi nhiều người 'xui' nên đi xét nghiệm ADN

Thật không dễ để gặp một người trông giống hệt mình mà không phải anh chị em. Vì thế mà sự giống nhau lạ kỳ của cặp vợ chồng trẻ ở Quảng Đông, Trung Quốc khiến họ trở thành hiện tượng mạng. Video của họ lan truyền chóng mặt vì sự giống nhau đáng kinh ngạc , và cư dân mạng đặt cho họ danh hiệu "cặp đôi giống nhau nhất lịch sử".

Theo Jimu News , người phụ nữ họ Lương đến từ Đông Quản, Quảng Đông, và chồng cô, anh Hà, gần đây chia sẻ một video trên một nền tảng mạng xã hội. Hai người trông như anh em sinh đôi khi đứng cạnh nhau và điều này dẫn đến những cuộc bàn luận sôi nổi. Nhiều người bình luận bên dưới video rằng đây là cặp đôi giống nhau nhất họ từng thấy, thậm chí còn đề nghị họ đi xét nghiệm ADN vì có thể hai vợ chồng thực sự có quan hệ họ hàng.

Cặp đôi này cho biết hồi mới gặp, họ chưa giống nhau nhiều như bây giờ. (Ảnh: Jimu News)

Lương cho biết cô và chồng gặp nhau qua một buổi hẹn hò giấu mặt vào mùa xuân năm 2022. Khi mới gặp, hai người không nghĩ mình giống nhau. Nhưng khi cặp đôi dành nhiều thời gian bên nhau hơn, ngày càng nhiều người nói rằng họ trông "giống nhau đến khó tin".

Cuối cùng, ngay cả Lương và Hà cũng phải thừa nhận rằng họ thực sự trông giống nhau. "Hóa ra câu nói 'càng ở bên nhau lâu thì các cặp đôi càng giống nhau' thực sự đúng" , Lương cười nói.

Tuy nhiên, người vợ tiết lộ, vợ chồng họ tuy có ngoại hình rất giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Lương nóng nảy và quyết đoán, còn chồng cô điềm đạm và cẩn thận, và họ bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Anh Hà cười tiết lộ: "Cô ấy luôn quyết đoán và tốc độ trong công việc, còn tôi thì nghĩ mọi việc nên làm từ từ và đừng quá hấp tấp".

"Cặp đôi giống nhau nhất lịch sử" này đang điều hành một cửa hàng bán súp thảo dược ở Đông Quản. Họ thường xuyên chia sẻ video về công việc và cuộc sống hàng ngày lên mạng xã hội với tài khoản "Cặp đôi bản xứ Quảng Đông".

Nói về những lời trêu chọc của người đời, Lương cho biết việc sống chung với bạn đời có ngoại hình giống hệt mình không có gì bất ổn, ngược lại còn mang đến cảm giác ấm áp và giúp củng cố mối quan hệ của họ.