Khi nào thuốc điều trị ung thư của Nga có mặt tại thị trường Việt Nam?

Đây là một bước tiến quan trọng, mở thêm một lựa chọn điều trị cho bệnh nhân ung thư trong nước ở thời điểm các liệu pháp tiên tiến ngày càng được chú trọng. Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người quan tâm hiện nay là: Bao giờ loại thuốc điều trị ung thư này có mặt tại thị trường Việt Nam?

Theo Cục Quản lý Dược, Pembroria nằm trong danh sách 14 vaccine và sinh phẩm được cấp phép vào cuối tháng 10 vừa qua. Thuốc được bào chế dạng dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền, hàm lượng 100 mg/4 ml và có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Thuốc do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất và một cơ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đăng ký.

Mặc dù đã được cấp phép lưu hành, thuốc Pembroria chỉ dự kiến có mặt tại Việt Nam vào năm 2026, sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục liên quan và quá trình đấu thầu tại các cơ sở điều trị, báo Vietnamnet đưa tin.

Thuốc Pembroria là thuốc điều trị ung thư do Nga sản xuất. (Ảnh: Incentra).

Một lựa chọn mới trong điều trị miễn dịch cho bệnh nhân ung thư

Pembroria được sản xuất theo dạng kháng thể đơn dòng tương tự thuốc gốc Keytruda của MSD - liệu pháp miễn dịch đã được sử dụng tại Việt Nam từ năm 2017. Thuốc có phổ chỉ định rộng, dùng trong điều trị nhiều loại ung thư như ung thư biểu mô phổi, u hắc tố, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư tế bào thận, ung thư vú và một số ung thư giai đoạn tiến xa khác hoặc di căn, khi phẫu thuật và hóa trị không còn hiệu quả, Vietnamnet thông tin.

Bệnh viện K cho biết đã bắt đầu chuẩn bị quy trình để đưa loại thuốc này vào phác đồ điều trị. Tuy nhiên, để đi vào sử dụng thực tế, các bệnh viện phải hoàn tất hồ sơ, đấu thầu và đánh giá chất lượng trước khi đưa đến tay người bệnh.

Theo thông tin ban đầu, giá dự kiến của Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, bệnh nhân thường cần 2 lọ cho mỗi chu kỳ điều trị. Thuốc hiện chưa được bảo hiểm y tế chi trả, tương tự Keytruda.

Tổng hợp