Thuốc điều trị ung thư của Nga được cấp phép lưu hành tại Việt Nam

Ngày 11/11, trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, đơn vị vừa cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho thuốc Pembroria - sản phẩm điều trị ung thư do Nga sản xuất, chứa hoạt chất Pembrolizumab (100mg/4ml).

“ Đây là một trong 14 vaccine, sinh phẩm được Cục Quản lý Dược phê duyệt theo Quyết định số 628/QĐ-QLD ngày 31/10 ”, vị đại diện cho biết.

Pembroria được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền, hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Thuốc có phổ chỉ định rộng, được dùng trong điều trị nhiều loại ung thư khác nhau. Việc sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam được xem là tín hiệu tích cực, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các liệu pháp tiên tiến.

Các thông số về loại thuốc ung thư của Nga được cấp phép tại Việt Nam.

Trước đó, trong buổi hội đàm song phương tháng 9/2025, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko thảo luận nhiều hướng hợp tác y tế, trong đó nổi bật là nghiên cứu và chuyển giao vaccine chống ung thư - thành tựu được Nga công bố đầu tháng 9, kỳ vọng mang tính “cách mạng” trong điều trị ung thư.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác sâu rộng để tiếp cận, chia sẻ và chuyển giao công nghệ liên quan đến loại vaccine này, đồng thời mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.

Ngoài vaccine ung thư, hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực: chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị bệnh hiếm , ung thư và sinh phẩm; trao đổi chuyên gia, sinh viên, giảng viên y khoa; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, y học cổ truyền, du lịch y tế, y tế số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Murashko khẳng định Nga sẽ hỗ trợ toàn diện, đồng thời giới thiệu danh sách các bệnh viện, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp dược hàng đầu sẵn sàng phối hợp với Việt Nam.

Việt Nam đã sửa đổi Luật Dược năm 2024 và ban hành Thông tư số 12/2025, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho việc nhập khẩu, đăng ký lưu hành dược phẩm, vaccine, sinh phẩm từ Nga, đồng thời công nhận tiêu chuẩn sản xuất thuốc của Liên minh Á - Âu.

Theo bà Đào Hồng Lan, Việt Nam mong muốn thúc đẩy sản xuất thuốc tại chỗ, chuyển giao công nghệ, tăng cường nghiên cứu ứng dụng y học hạt nhân và mở rộng các chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Bà cũng đề xuất thành lập Trung tâm hợp tác y học cổ truyền Việt – Nga, kết hợp phát triển mô hình điều dưỡng – nghỉ dưỡng – điều trị nhằm đẩy mạnh du lịch y tế.

Hai bên thống nhất triển khai lộ trình hợp tác đến năm 2030, bao gồm phát triển vaccine mRNA, nghiên cứu thuốc sinh học và dược liệu, phối hợp kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và tăng cường chuyển đổi số trong y tế.