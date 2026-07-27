Ai dễ giữ tiền, ai cần thắt chặt hầu bao trong tháng cô hồn?

Tháng cô hồn không hẳn là khoảng thời gian "tiền đi như nước" với tất cả mọi người. Có con giáp càng cẩn trọng càng tích lũy được nhiều, nhưng cũng có những tuổi dễ phát sinh chi tiêu bất ngờ hoặc đưa ra quyết định tài chính thiếu sáng suốt. Dưới đây là bảng xếp hạng khả năng tài chính của 12 con giáp trong tháng cô hồn để bạn chủ động lên kế hoạch chi tiêu.

Hạng 1: Tuổi Sửu - Giữ tiền giỏi nhất

Tháng cô hồn lại vô tình trở thành khoảng thời gian giúp tuổi Sửu phát huy thế mạnh thận trọng. Bạn không có xu hướng chạy theo các khoản đầu tư rủi ro hay chi tiêu cảm tính nên ví tiền khá ổn định. Những khoản thu nhập tuy không tăng đột biến nhưng đều đặn, đủ để bạn tích lũy hoặc hoàn thành mục tiêu tiết kiệm đã đề ra.

Nếu có khoản tiền nhàn rỗi, tuổi Sửu nên ưu tiên gửi tiết kiệm hoặc đầu tư an toàn thay vì nghe theo lời rủ rê.

Hạng 2: Tuổi Thân - Có lộc từ công việc

Tuổi Thân có nhiều cơ hội cải thiện thu nhập nhờ năng lực cá nhân. Người làm kinh doanh có thể chốt được đơn hàng lớn, còn người làm công ăn lương dễ nhận thưởng hoặc được giao thêm dự án có thù lao tốt.

Điều cần lưu ý là không nên quá tự tin vào vận may mà mở rộng đầu tư quá nhanh. Kiếm được tiền đã khó, giữ được tiền còn khó hơn.

Hạng 3: Tuổi Dậu - Thu nhiều hơn chi

Đây là tháng tuổi Dậu quản lý dòng tiền khá tốt. Bạn biết lúc nào nên mua, lúc nào nên dừng nên tránh được những khoản chi không cần thiết. Một số người còn nhận lại khoản tiền từng cho vay hoặc có thêm nguồn thu phụ.

Nếu tiếp tục duy trì sự kỷ luật này, cuối tháng số dư tài khoản sẽ khiến chính bạn bất ngờ.

Hạng 4: Tuổi Tỵ - Tài chính ổn định

Không quá giàu lên nhanh chóng nhưng tuổi Tỵ gần như không gặp biến động lớn về tiền bạc. Những khoản chi đều nằm trong kế hoạch nên ít xảy ra tình trạng thiếu trước hụt sau.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để rà soát lại các khoản đầu tư dài hạn và cắt giảm những khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Hạng 5: Tuổi Mùi - Có thêm nguồn thu nhỏ

Tuổi Mùi dễ kiếm thêm tiền từ nghề tay trái hoặc công việc ngoài giờ. Dù số tiền không quá lớn nhưng góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

Điều đáng lưu ý là đừng vì có thêm thu nhập mà tăng chi tiêu theo. Tiết kiệm được mới là thành công lớn nhất trong tháng này.

Hạng 6: Tuổi Tý - Thu chi cân bằng

Tài chính của tuổi Tý khá ổn định. Thu nhập đủ đáp ứng các nhu cầu hàng ngày nhưng cũng khó có khoản dư lớn. Bạn nên tránh mua sắm theo cảm hứng hoặc chạy theo các chương trình giảm giá nếu món đồ chưa thực sự cần.

Giữ được sự cân bằng sẽ giúp tháng này trôi qua nhẹ nhàng.

Hạng 7: Tuổi Hợi - Dễ phát sinh khoản chi gia đình

Tuổi Hợi có thể phải dành tiền cho người thân, sửa chữa nhà cửa hoặc các khoản chi bất ngờ liên quan đến gia đình. Đây đều là những khoản khó tránh nên cần chủ động chuẩn bị ngân sách.

Bù lại, thu nhập vẫn tương đối ổn định nên nếu biết cân đối, bạn sẽ không rơi vào áp lực tài chính.

Hạng 8: Tuổi Mão - Cần kiểm soát mua sắm

Tâm trạng ảnh hưởng khá nhiều đến ví tiền của tuổi Mão trong tháng cô hồn. Những lúc căng thẳng, bạn có xu hướng mua sắm để giải tỏa cảm xúc nên dễ vượt ngân sách.

Trước mỗi quyết định chi tiền, hãy tự hỏi liệu món đồ đó có thực sự cần thiết sau một tuần nữa hay không.

Hạng 9: Tuổi Ngọ - Không nên đầu tư mạo hiểm

Tuổi Ngọ vẫn có cơ hội kiếm tiền nhưng cũng rất dễ mất tiền vì nóng vội. Những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao hoặc các thương vụ thiếu thông tin cần được cân nhắc kỹ.

Đây chưa phải thời điểm thích hợp để "đánh cược" tài chính.

Hạng 10: Tuổi Tuất - Cẩn thận các khoản phát sinh

Tháng này tuổi Tuất dễ gặp những khoản chi ngoài dự kiến như xe cộ, thiết bị điện tử hoặc các vấn đề sức khỏe. Dù không quá lớn nhưng nếu xuất hiện liên tiếp sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính.

Hãy chuẩn bị một khoản dự phòng để không bị động.

Hạng 11: Tuổi Dần - Dễ hao tài vì quyết định cảm tính

Tuổi Dần có xu hướng hành động nhanh, đặc biệt khi thấy cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên trong tháng cô hồn, sự vội vàng có thể khiến bạn mua nhầm, đầu tư sai hoặc chi tiêu quá tay.

Hãy dành thêm thời gian kiểm chứng thông tin trước khi xuống tiền.

Hạng 12: Tuổi Thìn - Cần giữ chặt ví tiền

Đứng cuối bảng xếp hạng không có nghĩa tuổi Thìn sẽ gặp vận xui về tài chính, nhưng đây là con giáp cần đề phòng nhất trong tháng cô hồn. Bạn dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, các chương trình khuyến mãi hoặc lời mời hợp tác hấp dẫn.

Nếu càng bình tĩnh và hạn chế các quyết định tài chính lớn trong thời gian này, tuổi Thìn sẽ tránh được những khoản thất thoát không đáng có.

Tháng cô hồn không quyết định việc giàu hay nghèo của mỗi người. Điều tạo nên khác biệt chính là cách quản lý tiền bạc. Dù thuộc con giáp nào, đây cũng là thời điểm nên ưu tiên tiết kiệm, hạn chế đầu tư mạo hiểm, tránh mua sắm theo cảm xúc và dành một khoản dự phòng cho các tình huống phát sinh.

Biết giữ tiền đúng lúc cũng là một cách tích lũy may mắn, để khi vận tài lộc khởi sắc, bạn có nền tảng vững vàng cho những kế hoạch lớn hơn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo



