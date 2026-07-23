Xem thực tế MPV cỡ Toyota Alphard sắp về Việt Nam: Giá quy đổi hơn 1,7 tỷ đồng, có ghế thương gia, tủ lạnh, PHEV chạy điện 170km

Mẫu MPV cỡ lớn Wey Gaoshan 7 (còn gọi là G9) của GWM đã có lộ trình về Việt Nam theo dạng nhập khẩu Malaysia. Xe sở hữu kích thước tương đương Toyota Alphard nhưng trang bị vượt trội hơn.

Wey Gaoshan 7 - MPV hoàn toàn mới của GWM sắp về Việt Nam

Tập đoàn Great Wall Motor (GWM) đang trong quá trình mở rộng dải sản phẩm xe đa dụng cao cấp tại Đông Nam Á với kế hoạch đưa hàng loạt mẫu xe mới về Việt Nam, trong đó có Wey Gaoshan 7. Tại Malaysia và Thái Lan, mẫu xe này được phân phối với tên gọi Wey G9. Theo dự kiến, xe bán tại Việt Nam sẽ được nhập về từ Malaysia, hiện chưa chốt tên gọi chính thức.

Wey Gaoshan 7 là mẫu MPV cao cấp sẽ về Việt Nam trong thời gian tới.

Tại thị trường Malaysia, xe được phân phối duy nhất biến thể cắm sạc plug-in hybrid (Hi4 PHEV) với mức giá niêm yết 269.800 RM (tương đương khoảng 1,73 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo đại diện GWM, mẫu xe bán tại Việt Nam có thể sẽ có cả cấu hình HEV và PHEV.

Đối thủ cạnh tranh của Wey Gaoshan 7 / G9 là gì?

Wey Gaoshan 7 (G9) sở hữu các thông số kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.050 x 1.985 x 1.900 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.085 mm. So với Toyota Alphard (4.945 x 1.850 x 1.890 mm, trục cơ sở 3.000 mm), Wey G9 nhỉnh hơn một chút về cả chiều dài, chiều rộng lẫn khoảng cách giữa hai trục bánh xe.

Nếu có giá không chênh lệch nhiều so với mẫu xe bán tại Malaysia, Wey G9 khi về Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên dải cạnh tranh rộng, với các đối thủ như Volkswagen Viloran lẫn các phiên bản cao cấp của Kia Carnival, hay mẫu xe đồng hương là BYD M9.

Kiểu dáng xe có điểm gần giống Alphard, song long lanh hơn với nhiều chi tiết chrome.

Những trang bị nổi bật của Wey Gaoshan 7 / G9

Wey G9 sẽ đến Việt Nam với hai tùy chọn truyền động đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (4WD) và hộp số DHT-3. Phiên bản Hybrid (HEV) sử dụng động cơ xăng 2.0L Turbo (1.998 cc) kết hợp cụm pin 1,67 kWh, sản sinh tổng công suất 263 kW (khoảng 352 mã lực) và mô-men xoắn 782 Nm. Bản HEV đạt tốc độ tối đa 190 km/h, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 6,5 lít/100 km.

Trong khi đó, phiên bản plug-in hybrid (PHEV) trang bị động cơ xăng 1.5L Turbo (1.499 cc) đi kèm cụm pin dung lượng lớn 44,28 kWh. Cấu hình này cho tổng công suất kết hợp 325 kW (khoảng 435 mã lực) và mô-men xoắn 642 Nm, rút ngắn thời gian tăng tốc 0-100 km/h xuống còn 5,7 giây. Ở chế độ thuần điện, bản PHEV có thể di chuyển quãng đường tối đa 170 km (theo chuẩn NEDC). Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp công bố chỉ 1,2 lít/100 km (NEDC) cùng mức tiêu thụ điện năng 21,9 kWh/100 km.

Không gian bên trong rộng rãi với tiện nghi kiểu thương gia.

Khoang cabin của Wey G9 bố trí 7 chỗ ngồi theo sơ đồ 2+2+3. Hàng ghế thứ hai trang bị cặp ghế thương gia chuẩn Zero Gravity bọc da Nappa, tích hợp nâng đỡ chân điều chỉnh điện 2 hướng, sưởi ấm, thông gió, massage 10 điểm, bàn gập ẩn và bảng điều khiển cảm ứng. Cả hàng ghế thứ hai và thứ ba đều sử dụng hệ thống ray trượt liên thông, hỗ trợ mở rộng thể tích khoang hành lý từ 233 lít lên tối đa 1.725 lít.

Hệ thống điều khiển trung tâm sử dụng màn hình cảm ứng 14,6 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, HUD và hệ thống âm thanh 21 loa công suất 2.440 W (không có màn hình kép và màn hình trần như chiếc xe bán ở Trung Quốc). Các tiện nghi đi kèm có thể gồm tủ lạnh hai chiều 12,5 lít (điều chỉnh nhiệt độ từ 0°C đến 50°C), sạc không dây, điều hòa tự động 3 vùng tích hợp lọc bụi CN95 và máy phát ion plasma...

Xe sở hữu gói an toàn ADAS cấp độ 2, hệ thống túi khí rèm dài 3.107 mm bảo vệ cả 3 hàng ghế cùng camera 360 độ hỗ trợ tính năng quan sát gầm xe mờ.

Một số hình ảnh khác của Wey Gaoshan 7 tại Trung Quốc: