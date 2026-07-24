Xem tên lửa Long March 3B/E vượt qua cú sét đánh trong quá trình phóng

GD&TĐ - Tên lửa Long March 3B/E của Trung Quốc đã vượt qua cú sét đánh trong quá trình phóng, và đưa thành công vệ tinh Thiên Liên II-06 lên quỹ đạo.

Tên lửa Long March 3B/E vượt qua cú sét đánh trong quá trình phóng, ngày 23/7/2026.

Theo các nguồn giám sát, tên lửa đẩy Long March 3B/E (Trường Chinh-3B/E) đã bị một tia sét lớn đánh trúng khoảng 30 giây sau khi rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương hôm 23/7.

Hình ảnh về một hiện tượng tự nhiên bất thường đã được ghi lại bởi thiết bị quan sát quang học đặt trên mặt đất.

Bất chấp tác động cực mạnh từ bên ngoài, hệ thống điều khiển và mạch bảo vệ trên khoang tên lửa hạng nặng đã xử lý tình huống khẩn cấp một cách hoàn hảo.

Dù hứng trọn tia chớp trong thời tiết giông bão, tên lửa vẫn bay ổn định, không gặp sự cố kỹ thuật và đưa thành công vệ tinh Thiên Liên II-06 lên quỹ đạo.

Giới chuyên gia Trung Quốc cho biết, các tàu vũ trụ thuộc dòng Long March theo truyền thống được trang bị hệ thống chống sét và tiếp đất hiện đại tại bệ phóng.

Các thiết bị điện tử của chúng trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt về khả năng chống chịu xung điện từ mạnh.