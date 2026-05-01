Xem phim "Sex Education", tôi quyết định chọn lại ngành học: Đã đến lúc phải hạ quyết tâm

Tôi từng nghĩ chọn ngành đại học chỉ cần “ổn định” là đủ.

Ngày điền nguyện vọng, tôi gần như không biết mình thật sự thích gì. Tôi chọn ngành theo lời khuyên của gia đình vì ai cũng nói công việc sau này dễ xin việc, lương ổn và “không sợ thất nghiệp”.

Lúc ấy tôi cũng tự nhủ: “Học gì chẳng được, miễn có bằng”.

Cho đến khi tôi xem phim Sex Education.

Có một cảnh khiến tôi thật sự nghẹn lại.

Maeve thú nhận rằng cô luôn sợ mình không đủ giỏi để theo đuổi điều bản thân thật sự muốn. Nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để chọn cuộc sống phù hợp với mình hơn thay vì tiếp tục sống theo kỳ vọng của người khác.

Nhân vật Maeve trong phim Sex Education.

Tôi chết lặng sau cảnh phim ấy.

Bởi lần đầu tiên, tôi dám thừa nhận rằng mình chưa từng thật sự yêu thích ngành học hiện tại.

Theo The Guardian, Sex Education được đánh giá cao vì không chỉ nói về tình yêu tuổi trẻ mà còn phản ánh áp lực định hướng tương lai, nghề nghiệp và hành trình tìm kiếm bản thân của người trẻ hiện đại.

Tôi nhớ lại những năm đầu đại học.

Trong khi bạn bè hào hứng nói về kế hoạch nghề nghiệp hay các môn học yêu thích, tôi chỉ cố học để qua môn. Tôi đi học như một cái máy, làm bài tập vì trách nhiệm chứ chưa từng cảm thấy thật sự hứng thú.

Điều đáng sợ nhất là tôi từng nghĩ đó là chuyện bình thường. Tôi luôn tự an ủi rằng ai học đại học mà chẳng mệt. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy bản thân cạn năng lượng.

Theo Psychology Today, nhiều sinh viên lựa chọn ngành học dựa trên áp lực gia đình hoặc nỗi sợ tài chính thay vì sở thích và năng lực thực sự, điều này dễ dẫn đến cảm giác mất phương hướng và kiệt sức tinh thần trong quá trình học tập.

Tôi đọc mà thấy nghẹn.

Bởi đúng là tôi chưa từng tự hỏi mình thật sự muốn gì.

Tôi chỉ sợ làm bố mẹ thất vọng.

Có lần tôi nói muốn thử theo đuổi lĩnh vực sáng tạo mà mình yêu thích, người thân lập tức bảo: “Học mấy ngành đó sau này sống bằng gì?”.

Và thế là tôi im lặng. Tôi chọn con đường an toàn hơn dù trong lòng luôn thấy lạc lõng.

Có một cảnh trong Sex Education khiến tôi nhớ mãi. Một nhân vật nói rằng: “Điều đáng sợ nhất không phải thất bại, mà là sống cả đời với lựa chọn không thuộc về mình”.

Tôi nghe xong mà nổi da gà. Bởi tôi nhận ra mình đang sống như vậy thật.

Các nhân vật trong phim Sex Education.

Mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy mệt trước khi bắt đầu học. Tôi không còn cảm giác tò mò hay hào hứng với tương lai. Có thời gian tôi thậm chí nghĩ bản thân lười biếng và kém cỏi.

Nhưng hóa ra có thể chỉ vì tôi đang ở sai chỗ.

Theo Harvard Business Review, khi con người làm việc hoặc học tập trái với động lực và giá trị cá nhân trong thời gian dài, họ dễ rơi vào trạng thái mất động lực, chán nản và nghi ngờ năng lực bản thân.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là việc tôi mới hơn 20 tuổi nhưng đã sống trong tâm trạng “chịu đựng” tương lai của mình.

Tôi từng nghĩ đổi hướng là ích kỷ. Tôi sợ tốn thời gian. Sợ bắt đầu lại. Sợ người khác đánh giá.

Nhưng Sex Education khiến tôi hiểu rằng cố sống tiếp với một lựa chọn khiến bản thân kiệt quệ còn đáng sợ hơn nhiều.

Theo Forbes, ngày càng nhiều người trẻ thay đổi ngành học hoặc định hướng nghề nghiệp sau khi nhận ra công việc hiện tại không phù hợp với bản thân. Các chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh sớm có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và sự hài lòng lâu dài trong cuộc sống.

Quyết tâm thay đổi định hướng tương lai

Tối hôm đó, tôi đã ngồi rất lâu để viết ra những điều mình thật sự thích.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi dám nghĩ nghiêm túc về việc chuyển hướng sang ngành học mình yêu thích hơn.

Tôi không biết tương lai có dễ dàng không.

Nhưng ít nhất, tôi không muốn tiếp tục sống trong cảm giác mỗi ngày đều đang đi sai đường.

Sex Education không khiến tôi bốc đồng bỏ hết mọi thứ chỉ sau một đêm. Bộ phim chỉ khiến tôi hiểu rằng tuổi trẻ không phải để sống theo nỗi sợ hay kỳ vọng của người khác.

Và đôi khi, quyết tâm lớn nhất không phải cố chịu đựng mà là đủ dũng cảm để bắt đầu lại với điều thật sự thuộc về mình.



