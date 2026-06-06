Xem phim "Sex and the City" xong, tôi không còn trách người yêu cũ: Tôi cũng đã sai khi yêu kiểu này

Một cảnh trong phim Sex and the City khiến tôi lặng người. Sau nhiều năm đổ lỗi cho người yêu cũ, tôi nhận ra mình cũng góp phần khiến mối quan hệ ấy đi đến hồi kết.

Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên nhưng chỉ cần một bộ phim cũng đủ khiến chúng sống dậy. Điều đó đã xảy ra với tôi khi xem lại Sex and the City. Tôi vốn nghĩ đây chỉ là một bộ phim về tình yêu và những mối quan hệ lãng mạn. Nhưng càng xem, tôi càng thấy bản thân trong những sai lầm của các nhân vật.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là cách Carrie thường xuyên đặt kỳ vọng quá lớn vào người mình yêu. Cô muốn đối phương hiểu mình mà không cần phải nói ra, muốn họ luôn hành động đúng như những gì mình mong đợi. Khi điều đó không xảy ra, cô thất vọng, tổn thương rồi trách móc. Xem đến những phân cảnh ấy, tôi bỗng nhớ đến mối tình đã kết thúc cách đây vài năm.

Tôi từng nghĩ mình là người bị tổn thương

Sau khi chia tay, tôi đã mất rất nhiều thời gian để trách người yêu cũ. Trong suy nghĩ của tôi khi đó, anh là người thay đổi. Anh không còn quan tâm như trước, không còn nhắn tin thường xuyên và cũng không còn dành cho tôi những lời ngọt ngào như những ngày đầu yêu nhau.

Tôi kể câu chuyện ấy cho bạn bè nghe nhiều lần và luôn tin rằng mình là người chịu thiệt thòi nhất. Nhưng khi xem Sex and the City, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy hay không.

Tôi nhớ lại rằng trong suốt thời gian yêu nhau, tôi thường xuyên đòi hỏi anh phải hiểu cảm xúc của mình. Mỗi khi buồn, tôi không nói thẳng mà chờ anh tự nhận ra. Mỗi khi thất vọng, tôi chọn cách im lặng rồi mong anh chủ động dỗ dành. Tôi coi đó là biểu hiện của tình yêu. Nếu anh không làm được, tôi cho rằng anh không đủ quan tâm.

Theo Psychology Today, một trong những nguyên nhân phổ biến gây căng thẳng trong các mối quan hệ là kỳ vọng đối phương phải đọc được suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không cần giao tiếp trực tiếp. Điều này thường dẫn đến hiểu lầm và thất vọng ở cả hai phía.

Đọc những phân tích ấy, tôi thấy mình trong đó.

Nhân vật Carrie trong phim Sex and the City.

Tôi đã yêu bằng sự kỳ vọng thay vì sự thấu hiểu

Có một thời gian dài, tôi cho rằng tình yêu đích thực là khi hai người hiểu nhau mà không cần nói nhiều. Nhưng thực tế, điều đó gần như không tồn tại.

Người yêu cũ của tôi không phải người hoàn hảo. Anh cũng có những thiếu sót và sai lầm riêng. Tuy nhiên, giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình cũng không hề dễ yêu như đã từng nghĩ. Tôi thường đánh giá tình cảm của anh dựa trên việc anh có đáp ứng được mong muốn của mình hay không. Khi anh bận rộn với công việc, tôi nghĩ anh không còn yêu tôi nữa. Khi anh cần thời gian cho bản thân, tôi cho rằng mình bị bỏ rơi.

Theo The Gottman Institute, các mối quan hệ bền vững thường được xây dựng trên sự giao tiếp rõ ràng, khả năng lắng nghe và tôn trọng nhu cầu của đối phương thay vì những kỳ vọng không được nói thành lời.

Tôi chợt hiểu rằng suốt một thời gian dài, tôi chỉ tập trung vào việc mình cần gì mà quên mất người kia cũng có cảm xúc, áp lực và những giới hạn riêng.

Có những bài học chỉ đến sau khi mọi thứ đã kết thúc

Điều đáng tiếc nhất là tôi nhận ra những điều này quá muộn. Mối quan hệ ấy đã kết thúc từ lâu và chúng tôi đều có cuộc sống riêng. Tôi không thể quay ngược thời gian để sửa chữa những gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, Sex and the City giúp tôi nhìn lại quá khứ với một tâm thế khác. Tôi không còn xem mình là nạn nhân duy nhất trong câu chuyện. Tôi cũng không còn trách người yêu cũ như trước. Thay vào đó, tôi hiểu rằng một mối quan hệ đổ vỡ hiếm khi chỉ là lỗi của một người.

Có lẽ trưởng thành không phải là tìm ra ai đúng ai sai. Trưởng thành là dám nhìn nhận phần trách nhiệm của mình trong những điều đã xảy ra. Và đó cũng là lý do sau khi xem xong bộ phim, tôi không còn trách người yêu cũ nữa.

Bởi lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhận ra rằng: anh đã có những sai lầm của anh, còn tôi cũng đã sai khi yêu theo cách đó.