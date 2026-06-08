Xem phim "Sex and the City", tôi quyết định tha thứ cho bạn trai: Tôi cũng có một phần trách nhiệm

Một cảnh trong phim Sex and the City khiến tôi suy nghĩ suốt nhiều ngày. Lần đầu tiên, tôi nhìn lại mối quan hệ của mình một cách công bằng hơn và nhận ra không phải mọi lỗi lầm đều thuộc về anh ấy.

Có một thời gian dài, tôi luôn nghĩ mình là người bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Mỗi lần nhớ lại những cuộc cãi vã với bạn trai, tôi đều tin rằng anh là người khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ. Anh vô tâm, ít chia sẻ hơn trước và đôi khi không đáp ứng được những kỳ vọng mà tôi đặt ra. Tôi giữ sự thất vọng ấy trong lòng rất lâu, cho đến khi xem lại phim Sex and the City.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhất là những phân cảnh xoay quanh mối quan hệ giữa Carrie và Mr. Big. Trong nhiều tình huống, Carrie cảm thấy tổn thương vì những gì Big làm hoặc không làm. Tuy nhiên, bộ phim cũng cho thấy một sự thật không mấy dễ chịu: đôi khi những xung đột trong tình yêu không chỉ đến từ một phía. Carrie nhiều lần để nỗi bất an và những kỳ vọng của mình chi phối cách nhìn nhận đối phương. Chính điều đó khiến cô đưa ra những phản ứng mà sau này phải hối tiếc.

Tôi luôn nhìn thấy lỗi của anh, nhưng không nhìn thấy lỗi của mình

Tôi thường cho rằng bạn trai không đủ tinh tế. Tôi muốn anh chủ động hiểu cảm xúc của mình mà không cần phải nói ra. Tôi mong anh đoán được lý do tôi buồn, nhận ra điều gì khiến tôi thất vọng và tự tìm cách làm tôi vui trở lại.

Nhưng thực tế, anh không phải là nhà ngoại cảm.

Cặp đôi Carrie và Mr. Big trong phim Sex and the city.

Nhiều lần anh hỏi tôi đang nghĩ gì, tôi lại trả lời "không có gì". Nhiều lần anh muốn nói chuyện thẳng thắn, tôi lại chọn cách im lặng hoặc tỏ thái độ lạnh nhạt. Khi anh không hiểu, tôi càng thất vọng hơn.

Theo Psychology Today, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến các cặp đôi xảy ra mâu thuẫn là kỳ vọng đối phương tự hiểu nhu cầu và cảm xúc của mình mà không có sự giao tiếp rõ ràng. Các chuyên gia cho rằng điều này dễ tạo ra vòng lặp của thất vọng và hiểu lầm.

Khi đọc những phân tích này, tôi bất ngờ nhận ra mình đã từng hành xử đúng như vậy.

Tha thứ không phải vì anh hoàn toàn đúng

Có một thời gian, tôi nghĩ rằng tha thứ đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi lỗi lầm của đối phương. Vì thế, tôi không muốn làm điều đó. Tôi cho rằng nếu tha thứ thì chẳng khác nào phủ nhận những tổn thương mình từng trải qua.

Nhưng Sex and the City khiến tôi hiểu mọi chuyện theo cách khác.

Tha thứ không có nghĩa là khẳng định người kia đúng. Tha thứ cũng không có nghĩa là quên hết những điều đã xảy ra. Đôi khi, tha thứ đơn giản là chấp nhận rằng cả hai đều là những con người không hoàn hảo.

Bạn trai tôi đã có những sai sót. Có lúc anh vô tâm, có lúc anh xử lý tình huống chưa khéo léo. Nhưng tôi cũng không phải người hoàn hảo như mình từng nghĩ. Tôi mang vào mối quan hệ quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều giả định và đôi khi thiếu sự cảm thông với những áp lực mà anh đang đối mặt.

Carrie nhiều lần để nỗi bất an và những kỳ vọng của mình chi phối cách nhìn nhận đối phương.

Theo The Gottman Institute, các mối quan hệ bền vững thường được xây dựng dựa trên khả năng nhìn nhận trách nhiệm của cả hai bên thay vì chỉ tập trung vào lỗi của đối phương. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp các cặp đôi vượt qua khủng hoảng.

Có lẽ tôi cần tha thứ cho cả chính mình

Sau khi xem xong bộ phim, tôi ngồi suy nghĩ rất lâu. Tôi nhận ra rằng sự giận dữ mà mình giữ suốt thời gian qua không chỉ hướng về bạn trai, mà còn hướng về chính mình. Tôi tiếc vì đã không giao tiếp tốt hơn. Tôi tiếc vì đã không đủ bình tĩnh để lắng nghe. Tôi tiếc vì đã để những nỗi sợ và bất an dẫn dắt cách mình yêu.

Và rồi tôi quyết định buông bỏ, vì tôi hiểu rằng việc mãi trách móc sẽ không giúp mình hạnh phúc hơn.

Sex and the City không mang đến cho tôi một công thức hoàn hảo về tình yêu. Nhưng bộ phim giúp tôi nhận ra rằng trong rất nhiều câu chuyện tình cảm, hiếm khi chỉ có một người hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai.

Ngày hôm nay, tôi quyết định tha thứ cho bạn trai. Và quan trọng hơn, tôi cũng tha thứ cho chính mình. Bởi lần đầu tiên, tôi đủ thành thật để thừa nhận rằng: tôi cũng có một phần trách nhiệm trong những điều đã xảy ra.

Đồng thời, tôi quyết định sẽ ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với bạn trai về suy nghĩ của mình bấy lâu nay, để đảm bảo rằng không còn hiểu lầm, không còn giấu giếm. Có lẽ chỉ khi nào mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự chân thật, nó mới có thể trở thành một mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc.