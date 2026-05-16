Xem phim "Sex and the City", tôi quyết định nhắn tin cho bạn cũ: Xin lỗi không bao giờ là quá muộn

Tôi đã gần 3 năm không nói chuyện với cô ấy. Không chặn nhau. Không cãi nhau ầm ĩ. Chỉ là hai người dần biến mất khỏi cuộc đời nhau sau một lần tổn thương mà không ai chịu mở lời trước.

Thỉnh thoảng tôi vẫn vào Instagram của cô ấy xem lén. Thấy cô đi du lịch, đổi công việc mới, đăng ảnh sinh nhật cùng bạn bè khác, có đôi lúc tôi muốn nhắn một câu gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Tôi nghĩ đã quá muộn rồi.

Cho đến một đêm, tôi xem Sex and the City.

Có một cảnh Carrie nói với Miranda rằng: “Có lẽ những người bạn mới chính là tri kỷ thật sự của chúng ta”. Câu thoại ấy nổi tiếng đến mức gần như fan nào của bộ phim cũng nhớ.

Nhưng điều khiến tôi nghẹn lại không phải câu nói đó. Mà là cách bốn người phụ nữ trong phim luôn quay về với nhau, kể cả sau những lần tổn thương, giận dỗi hay hiểu lầm.

Theo Bustle, Sex and the City được xem là một trong những series hiếm hoi đặt tình bạn ở vị trí trung tâm thay vì tình yêu đôi lứa. Nhiều khán giả cho rằng điều khiến bộ phim sống mãi không phải chuyện hẹn hò, mà là cảm giác được yêu thương, tha thứ và trưởng thành cùng bạn bè.

Các nhân vật chính trong phim Sex and the City.

Tôi từng có tình bạn như thế

Tôi xem đến đó mà thấy nhói trong lòng. Bởi tôi từng có một tình bạn như thế.

Chúng tôi quen nhau từ năm nhất đại học. Từng ngồi ăn mì gói lúc 2 giờ sáng trong ký túc xá, từng khóc cùng nhau sau những lần thất tình, từng gọi nhau đầu tiên mỗi khi có chuyện vui.

Có giai đoạn, tôi nghĩ cô ấy sẽ là người xuất hiện trong mọi cột mốc quan trọng đời mình.

Rồi chúng tôi nghỉ chơi. Lý do thực ra rất nhỏ.

Tôi hủy một chuyến đi đã hẹn từ lâu vì bận công việc. Cô ấy giận. Tôi cảm thấy mình không được thông cảm nên cũng im lặng. Sau đó là những tin nhắn trả lời ngày càng ngắn, những lần sinh nhật chỉ còn thả tim story rồi cuối cùng không còn nói chuyện nữa.

Điều đáng buồn là chẳng ai thật sự ghét ai. Chúng tôi chỉ quá tự ái để làm lành trước.

Theo NBC News, nhiều nghiên cứu cho thấy tình bạn trưởng thành thường tan vỡ không phải vì xung đột lớn, mà do khoảng cách, thay đổi cuộc sống và việc thiếu giao tiếp kéo dài. Các chuyên gia cho rằng người trưởng thành thường đánh giá thấp nỗi đau từ việc mất bạn thân, dù nó có thể ảnh hưởng cảm xúc sâu sắc như một cuộc chia tay tình yêu.

Tôi đọc mà thấy cổ họng nghẹn lại.

Bởi suốt thời gian qua, tôi luôn giả vờ rằng chuyện đó không quan trọng đến vậy.

Nhưng thật ra, mỗi lần có chuyện buồn, tôi vẫn nhớ cô ấy đầu tiên.

Có một cảnh khác trong Sex and the City khiến tôi vô cùng xúc động. Carrie và Miranda cãi nhau rất lớn, nhưng rồi cuối cùng Carrie vẫn chạy đến ôm bạn mình khi Miranda gặp khó khăn.

Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra: tình bạn thật sự không phải mối quan hệ không bao giờ tổn thương nhau.

Mà là sau tất cả, người ta vẫn muốn quay lại.

Xin lỗi không bao giờ là quá muộn

Theo Refinery29, nhiều khán giả xem lại Sex and the City ở tuổi trưởng thành mới nhận ra thông điệp lớn nhất của bộ phim không phải chuyện tình yêu, mà là giá trị của những người bạn luôn ở cạnh nhau qua mọi biến cố cuộc sống.

Đêm đó, tôi đã ngồi cầm điện thoại gần một tiếng. Tôi gõ rồi xóa rất nhiều lần.

Cuối cùng, tôi chỉ nhắn: “Tao nhớ mày. Xin lỗi vì đã im lặng lâu như vậy”.

Tôi run đến mức không dám nhìn màn hình sau khi gửi.

10 phút sau, điện thoại reo. Là cô ấy.

Câu đầu tiên cô ấy nói là: “Tao tưởng mày ghét tao luôn rồi”.

Chúng tôi nói chuyện gần 2 tiếng như chưa từng có khoảng cách nào. Cô ấy kể về công việc mới, chuyện chia tay người yêu, những ngày stress đến mức chỉ muốn gọi cho tôi nhưng rồi lại thôi vì nghĩ tôi không còn muốn nghe nữa.

Tôi nhận ra cả hai đều đã chờ người kia lên tiếng trước suốt một thời gian dài.

Theo Psych Central, việc chủ động xin lỗi hoặc kết nối lại với một người bạn cũ có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần đáng kể, bởi cảm giác được kết nối xã hội là yếu tố rất quan trọng với cảm xúc con người.

Tôi nghĩ Sex and the City đã đúng ở một điều. Có thể tình yêu sẽ đến rồi đi nhiều lần trong đời, nhưng những người bạn thật lòng là điều rất khó thay thế.

Và đôi khi, chỉ cần một cuộc điện thoại, một lời xin lỗi hay một tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ cứu lại một mối quan hệ tưởng như đã mất.

Bởi hóa ra, xin lỗi không bao giờ là quá muộn.