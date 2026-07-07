Xem phim "Sex and the City", tôi quyết định bỏ ngay 1 thói quen khi yêu: Giữ lại chỉ khiến mình đau hơn

Tôi từng nghĩ muốn yêu lâu thì phải cố chịu đựng và chờ đợi. Nhưng sau khi xem lại Sex and the City, tôi nhận ra có một thói quen tưởng vô hại lại âm thầm khiến bản thân tổn thương hết lần này đến lần khác.

Có một việc tôi từng làm trong gần như mọi mối quan hệ. Đó là tự đoán suy nghĩ của người mình yêu.

Chỉ cần anh ấy trả lời tin nhắn ngắn hơn bình thường, tôi sẽ nghĩ mình đã làm gì sai. Nếu anh bận vài tiếng không liên lạc, tôi bắt đầu tưởng tượng đủ mọi kịch bản. Một câu nói vô tình cũng có thể khiến tôi mất ngủ cả đêm vì cố phân tích xem phía sau nó còn hàm ý gì.

Tôi luôn tin rằng mình rất tinh tế.

Nhưng càng yêu, tôi càng thấy mệt mỏi.

Cho đến khi xem lại Sex and the City, tôi mới hiểu chính thói quen ấy đã khiến nhiều mối quan hệ của mình trở nên nặng nề.

Carrie cũng từng tự tạo ra những nỗi lo của mình

Một trong những điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất khi xem lại bộ phim là cách Carrie thường cố gắng diễn giải mọi hành động của Mr. Big.

Một cuộc gọi đến muộn, một câu trả lời lấp lửng hay một kế hoạch chưa rõ ràng đều có thể khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Thay vì hỏi thẳng đối phương, Carrie thường tự xây dựng hàng loạt giả thuyết trong đầu rồi để cảm xúc dẫn dắt hành động.

Nhân vật Carrie trong phim Sex and the City.

Lần đầu xem phim, tôi chỉ thấy những tình tiết ấy rất đời. Đến khi trưởng thành hơn, tôi mới nhận ra mình cũng từng như vậy. Tôi không thiếu sự quan tâm. Điều tôi thiếu là sự rõ ràng. Thay vì trò chuyện, tôi lại chọn cách tự suy diễn.

Điều khiến tôi đau không phải sự thật, mà là những điều mình tưởng tượng

Có lần người yêu nhắn: "Anh bận, tối nói chuyện nhé."

Chỉ vỏn vẹn một câu như vậy nhưng tôi dành cả buổi chiều để nghĩ xem anh đang giận, hết yêu hay có người khác.

Đến tối, anh gọi lại và giải thích rằng cả ngày phải họp liên tục. Mọi chuyện vốn chẳng có gì.

Chỉ có tôi đã tự làm mình kiệt sức vì những suy nghĩ không có căn cứ.

Theo Psychology Today, con người rất dễ rơi vào hiện tượng "mind reading" – tin rằng mình biết người khác đang nghĩ gì mà không cần kiểm chứng. Đây là một dạng méo mó nhận thức (cognitive distortion) khá phổ biến, có thể làm gia tăng lo âu, hiểu lầm và xung đột trong các mối quan hệ.

Đọc đến đó, tôi bỗng thấy mình trong từng dòng. Tôi không đau vì những gì người yêu làm. Tôi đau vì những câu chuyện do chính mình tưởng tượng ra.

Yêu không phải là đoán, mà là hỏi

Điều tôi thích ở Sex and the City là các nhân vật đều dần học được cách nói ra điều mình nghĩ, dù đôi khi cuộc trò chuyện ấy rất khó khăn.

Miranda luôn thẳng thắn khi có điều không hài lòng. Charlotte học cách bày tỏ mong muốn thay vì âm thầm kỳ vọng. Ngay cả Carrie cũng nhiều lần nhận ra rằng những điều cô suy diễn về Mr. Big không phải lúc nào cũng là sự thật.

Điều tôi thích ở Sex and the City là các nhân vật đều dần học được cách nói ra điều mình nghĩ, dù đôi khi cuộc trò chuyện ấy rất khó khăn.

Theo Harvard Health Publishing, giao tiếp cởi mở là một trong những yếu tố quan trọng giúp xây dựng mối quan hệ bền vững. Việc chủ động hỏi, lắng nghe và xác nhận thông tin giúp giảm hiểu lầm, đồng thời hạn chế những căng thẳng không cần thiết do suy diễn.

Tôi chợt nhận ra, suốt nhiều năm mình đã chọn cách khó nhất.

Tôi dành hàng giờ để đoán.

Trong khi chỉ cần vài phút để hỏi.

Bỏ thói quen ấy, tình yêu cũng nhẹ nhõm hơn

Sau khi xem lại bộ phim, tôi bắt đầu thay đổi.

Khi cảm thấy băn khoăn, tôi không còn im lặng rồi tự suy diễn. Tôi chọn hỏi thẳng một cách bình tĩnh. Nếu người yêu bận, tôi học cách tôn trọng khoảng thời gian riêng của anh thay vì vội kết luận rằng mình không còn quan trọng.

Điều bất ngờ là không chỉ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Mối quan hệ cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Theo chuyên trang Verywell Mind, giao tiếp dựa trên giả định thường khiến hai bên xa cách vì người trong cuộc phản ứng với điều mình tưởng tượng, chứ không phải với thực tế. Ngược lại, việc trao đổi trực tiếp giúp xây dựng lòng tin và giảm bớt những xung đột không đáng có.

Sex and the City khiến tôi nhận ra có một thói quen mình cần từ bỏ càng sớm càng tốt: tự đoán suy nghĩ của người mình yêu. Tôi từng nghĩ đó là dấu hiệu của sự tinh tế và thấu hiểu. Nhưng hóa ra, đó chỉ là cách tôi để nỗi bất an điều khiển cảm xúc của mình.

Bây giờ, tôi không còn cố đọc suy nghĩ của người khác.

Bởi tôi hiểu rằng tình yêu không cần những "thầy bói cảm xúc". Điều một mối quan hệ thực sự cần là sự tin tưởng, những cuộc trò chuyện chân thành và dũng khí hỏi khi chưa biết câu trả lời.

Có lẽ, đó cũng là cách duy nhất để không tự làm mình đau thêm bởi những điều chưa từng xảy ra.