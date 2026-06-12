Xem phim "Sex and the City", tôi nhớ đến chị gái của mình: Cảm ơn chị vì đã giúp tôi thức tỉnh

Một cảnh trong Sex and the City khiến tôi nhớ đến chị gái. Tôi nhận ra có một người luôn âm thầm bảo vệ mình, dù trước đây tôi chưa từng thật sự hiểu điều đó.

Có những người luôn ở bên cạnh chúng ta đến mức sự hiện diện của họ trở nên quen thuộc. Quen thuộc đến mức đôi khi ta quên mất rằng họ cũng đã hy sinh rất nhiều để giúp mình trưởng thành.

Với tôi, người đó là chị gái.

Tôi từng nghĩ chị chỉ đơn giản là người hay nhắc nhở, hay phàn nàn và đôi khi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Khi còn nhỏ, tôi thường thấy chị giống như một “người lớn thứ hai” trong nhà, luôn hỏi tôi đi đâu, làm gì, chơi với ai và có hoàn thành mọi việc hay chưa.

Tôi không hiểu vì sao chị lại quan tâm quá nhiều.

Cho đến khi tôi xem Sex and the City.

Có một phân cảnh khiến tôi dừng lại rất lâu. Carrie trò chuyện với những người bạn thân và nhận ra rằng tình yêu đôi khi không chỉ đến từ những mối quan hệ lãng mạn. Có những người luôn xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, chứng kiến những phiên bản tồi tệ nhất, yếu đuối nhất của chúng ta nhưng vẫn lựa chọn ở lại.

Carrie và bạn thân trong phim Sex and the City.

Cảnh phim ấy khiến tôi nghĩ ngay đến chị gái mình.

Tôi nhận ra mình đã may mắn hơn tôi từng nghĩ.

Tôi từng không hiểu những lời chị nói

Ngày trước, tôi thường khó chịu mỗi khi chị góp ý.

Nếu tôi chọn sai một điều gì đó, chị là người đầu tiên lên tiếng. Nếu tôi gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, chị cũng là người nhắc tôi nên suy nghĩ kỹ hơn. Có những lúc tôi cảm thấy chị đang can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình.

Tôi từng nghĩ chị không hiểu tôi.

Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra chị chưa bao giờ cố kiểm soát tôi. Chị chỉ muốn tôi tránh những điều mà chính chị từng trải qua hoặc từng chứng kiến.

Theo Psychology Today, các mối quan hệ giữa anh chị em trong gia đình có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển cảm xúc, bởi họ thường là những người đồng hành lâu dài và có ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận bản thân cũng như các mối quan hệ xung quanh.

Sex and the City giúp tôi thêm trân trọng các mối quan hệ bạn bè, chị em trong cuộc sống.

Tôi nhớ có lần tôi thất vọng vì một mối tình không như mong muốn. Tôi kể với chị trong tâm trạng đầy tức giận, liên tục trách đối phương. Chị không trách tôi, cũng không nói rằng tôi sai. Chị chỉ hỏi một câu: “Em có thật sự đang hạnh phúc không?”

Lúc đó tôi không trả lời được.

Chị đã nhìn thấy điều tôi không dám thừa nhận

Sau này tôi mới hiểu câu hỏi ấy quan trọng đến mức nào.

Tôi từng quá tập trung vào việc giữ một mối quan hệ mà quên mất việc tự hỏi bản thân có đang được yêu thương đúng cách hay không. Tôi cố gắng chứng minh rằng mọi thứ vẫn ổn dù trong lòng đã rất mệt mỏi.

Chị là người nhìn ra điều đó trước tôi.

Có thể vì chị lớn hơn, có thể vì chị đã trải qua nhiều điều hơn, nhưng chị luôn có một góc nhìn bình tĩnh mà tôi thiếu lúc ấy. Chị không đưa ra những lời khuyên hoa mỹ. Chị chỉ nhắc tôi nhớ rằng tôi xứng đáng với một mối quan hệ khiến mình cảm thấy bình yên.

Theo The Atlantic, những mối quan hệ gia đình bền chặt thường tạo ra một mạng lưới hỗ trợ tinh thần quan trọng, giúp con người vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy nhiều điều chị từng nói đều xuất phát từ sự quan tâm.

Chỉ là ngày ấy tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu.

Cảm ơn chị vì đã luôn ở đó

Điều khiến tôi xúc động nhất sau khi xem Sex and the City là nhận ra mỗi người đều cần những người đồng hành trên hành trình trưởng thành. Không phải lúc nào họ cũng nói những điều chúng ta muốn nghe, nhưng đôi khi họ lại là người dám nói điều chúng ta cần nghe nhất.

Chị gái tôi chính là người như vậy.

Chị không hoàn hảo. Chị cũng có những lúc nóng giận, có những lần hai chị em cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng trong những thời điểm tôi yếu lòng nhất, chị luôn là người xuất hiện.

Sau khi xem phim, tôi đã nhắn tin cho chị.

Tôi không nói điều gì quá đặc biệt. Tôi chỉ viết rằng: “Cảm ơn chị vì trước giờ vẫn luôn quan tâm đến em”.

Chị trả lời rất nhanh: “Biết rồi, giờ mới nhận ra à?”

Một câu nói rất đúng kiểu chị.

Tôi bật cười khi đọc tin nhắn đó, nhưng cũng thấy mắt mình cay cay.

Sex and the City khiến tôi hiểu rằng tình yêu trong cuộc sống không chỉ nằm ở những câu chuyện lãng mạn. Đôi khi, tình yêu lớn nhất đến từ những người âm thầm bên cạnh chúng ta qua từng năm tháng.

Và tôi thật may mắn vì có chị.

Cảm ơn chị vì đã luôn nhắc nhở, bảo vệ và giúp tôi thức tỉnh đúng lúc.