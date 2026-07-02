Xem phim "Sex and the City", tôi nhận ra mình đã yêu theo 1 cách rất nguy hiểm: Giờ mới hiểu vì sao luôn tổn thương

Tôi từng nghĩ yêu hết lòng là điều đáng tự hào. Nhưng sau khi xem Sex and the City, tôi mới hiểu chính cách yêu ấy lại khiến mình liên tục tổn thương trong các mối quan hệ.

Tôi từng có một niềm tin rất đơn giản: yêu càng nhiều thì càng hạnh phúc.

Mỗi khi bước vào một mối quan hệ, tôi luôn cố gắng dành cho đối phương những điều tốt nhất. Tôi ưu tiên lịch trình của anh ấy hơn kế hoạch của mình, sẵn sàng thay đổi sở thích để cả hai hòa hợp, thậm chí nhiều lần bỏ qua cảm xúc của bản thân chỉ vì không muốn người kia buồn.

Tôi luôn nghĩ đó là sự trưởng thành.

Thế nhưng, điều tôi nhận lại thường là cảm giác mệt mỏi, bất an và thất vọng. Mỗi khi đối phương thay đổi thái độ, tôi lập tức lo lắng. Một tin nhắn trả lời chậm cũng đủ khiến tôi suy diễn cả buổi. Càng yêu, tôi càng thấy mình đánh mất sự bình yên.

Cho đến khi xem lại Sex and the City, tôi mới nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở người mình yêu.

Mà còn nằm ở chính cách tôi yêu.

Tôi từng đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào một người

Trong Sex and the City, Carrie Bradshaw có nhiều khoảnh khắc khiến tôi thấy rất quen thuộc. Đặc biệt là trong mối quan hệ với Mr. Big, cô thường để cảm xúc của mình phụ thuộc vào cách anh đối xử. Chỉ cần Big chủ động quan tâm, Carrie cảm thấy mọi thứ đều tuyệt vời. Nhưng khi anh trở nên xa cách, cả thế giới của cô như đảo lộn.

Trong mối quan hệ với Mr. Big, Carrie thường để cảm xúc của mình phụ thuộc vào cách anh đối xử.

Lần đầu xem phim, tôi chỉ thấy Carrie quá nhạy cảm.

Lần xem này, tôi lại giật mình vì nhận ra mình từng giống cô đến vậy.

Tôi cũng từng để tâm trạng của mình phụ thuộc vào một người. Nếu người yêu vui vẻ, tôi thấy nhẹ nhõm. Nếu anh ấy lạnh nhạt, tôi bắt đầu tự trách bản thân. Tôi luôn nghĩ mình cần làm thêm điều gì đó để mối quan hệ tốt hơn, thay vì tự hỏi liệu những gì mình đang nhận lại có xứng đáng hay không.

Theo chuyên trang Psychology Today, nhiều người rơi vào trạng thái phụ thuộc cảm xúc (emotional dependency) mà không nhận ra. Họ coi mối quan hệ là nguồn duy nhất mang lại cảm giác an toàn và giá trị bản thân. Vì vậy, chỉ cần đối phương thay đổi, họ cũng dễ rơi vào lo âu, mất tự tin và sợ hãi.

Đọc những phân tích ấy, tôi hiểu vì sao mình luôn là người tổn thương nhiều hơn sau mỗi cuộc chia tay.

Yêu hết mình không có nghĩa là đánh mất chính mình

Có một thời gian, tôi gần như xoay cả cuộc sống quanh người yêu.

Cuối tuần của tôi phụ thuộc vào lịch rảnh của anh. Những kế hoạch cá nhân thường bị hủy chỉ vì một cuộc hẹn bất ngờ. Tôi ít gặp bạn bè hơn, cũng không còn dành nhiều thời gian cho những sở thích từng khiến mình vui.

Khi ấy, tôi nghĩ mình đang hy sinh vì tình yêu.

Nhưng theo Harvard Health Publishing, một mối quan hệ lành mạnh không đòi hỏi một người phải từ bỏ bản sắc hay toàn bộ cuộc sống riêng của mình. Ngược lại, việc duy trì các mối quan hệ xã hội, sở thích cá nhân và mục tiêu riêng giúp con người có nền tảng cảm xúc ổn định hơn khi yêu.

Tôi chợt nhận ra mình đã mắc một sai lầm rất phổ biến. Tôi biến người yêu thành trung tâm của cuộc sống. Và khi trung tâm ấy rung chuyển, cả thế giới của tôi cũng sụp đổ.

Điều Samantha và Miranda hiểu từ rất sớm

Càng xem lại Sex and the City, tôi càng nhận ra hai nhân vật khiến mình ngưỡng mộ nhất không còn là Carrie, mà là Samantha và Miranda.

Họ vẫn yêu, vẫn rung động và vẫn trải qua những tổn thương như bất kỳ ai. Nhưng cả hai chưa bao giờ từ bỏ công việc, bạn bè hay cá tính của mình chỉ để giữ một mối quan hệ.

Nhân vật Miranda và Samantha trong phim Sex and the City.

Theo nhiều bài bình luận trên Vogue, chính sự độc lập về cảm xúc là một trong những lý do Samantha và Miranda ngày càng được khán giả hiện đại đánh giá cao. Họ cho thấy tình yêu là một phần của cuộc sống, chứ không phải toàn bộ cuộc sống.

Tôi từng nghĩ như vậy là lạnh lùng.

Bây giờ, tôi mới hiểu đó là sự trưởng thành.

Cách yêu nguy hiểm nhất là quên mất bản thân

Sau khi xem xong bộ phim, tôi nhớ lại tất cả những lần mình từng khóc vì tình yêu.

Có những lần, người yêu không hề làm điều gì quá tệ. Chỉ là tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng và trao cho anh quyền quyết định cảm xúc của mình.

Theo Verywell Mind, những người có lòng tự trọng ổn định thường ít phụ thuộc vào sự công nhận từ bạn đời hơn. Họ vẫn trân trọng tình yêu, nhưng không xem đó là yếu tố duy nhất quyết định giá trị của bản thân hay hạnh phúc trong cuộc sống.

Đó chính là điều tôi ước mình hiểu sớm hơn.

Yêu hết lòng không sai.

Quan tâm, hy sinh hay đồng hành cùng người mình yêu cũng không sai.

Điều nguy hiểm là khi ta yêu đến mức quên chăm sóc chính mình, quên những mối quan hệ khác và quên rằng hạnh phúc không thể chỉ đặt trong tay một người.

Sex and the City khiến tôi nhận ra cách yêu từng khiến mình tổn thương không phải vì tôi quá chân thành. Mà vì tôi đã vô tình biến tình yêu thành nơi duy nhất để tìm kiếm giá trị của bản thân.

Giờ đây, tôi vẫn tin vào tình yêu.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng một tình yêu lành mạnh không khiến mình đánh mất chính mình. Chỉ khi biết giữ lại cuộc sống, ước mơ và lòng tự trọng của bản thân, tôi mới có thể bước vào một mối quan hệ bằng sự bình yên thay vì nỗi sợ hãi.