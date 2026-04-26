Xem phim Sex and the City, tôi nhận ra mình đã quá dại dột khi yêu: Nếu được quay lại, tôi sẽ hành xử khác

Bài học từ phim Sex and the City – Khi yêu, tôi đã đánh mất chính mình

Có một thời gian dài, tôi tin rằng yêu là phải hy sinh. Tôi từng nghĩ chỉ cần đủ chân thành, đủ kiên nhẫn, thì người kia sẽ thay đổi. Nhưng khi xem lại Sex and the City, tôi bất ngờ nhận ra mình đã giống rất nhiều phụ nữ trong phim – đặc biệt là ở những sai lầm.

Nhân vật Carrie Bradshaw là ví dụ rõ ràng nhất. Carrie yêu Mr. Big một cách đầy cảm xúc nhưng cũng đầy tổn thương. Cô liên tục quay lại với một người đàn ông không sẵn sàng cam kết. Điều đáng nói là Carrie biết rõ điều đó, nhưng vẫn không thể dứt ra.

Theo The New York Times, mối quan hệ giữa Carrie và Big phản ánh một kiểu tình yêu “thiếu cân bằng” – nơi một người luôn phải chờ đợi và hy vọng vào sự thay đổi của người kia. Tờ báo nhận định đây là mô-típ phổ biến trong đời thực, đặc biệt ở những người đặt cảm xúc lên trên lý trí.

Tôi đã từng như vậy. Tôi chấp nhận những điều không rõ ràng, biện minh cho sự thờ ơ, và tự thuyết phục rằng “anh ấy chỉ cần thêm thời gian”. Nhưng thực tế, như Psychology Today phân tích, việc liên tục ở trong một mối quan hệ không chắc chắn có thể làm giảm lòng tự trọng và khiến con người đánh mất giá trị bản thân.

Nhìn lại, điều tôi sai không phải là yêu – mà là yêu mà không giữ lại chính mình.

Xem phim Sex and the City, tôi hiểu rằng tình yêu không phải là chịu đựng

Không chỉ có Carrie, các nhân vật khác trong Sex and the City cũng mang đến những góc nhìn rất khác về tình yêu – và chính sự đa dạng đó khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Charlotte York tin vào tình yêu hoàn hảo, nhưng cô cũng phải trải qua ly hôn trước khi tìm được hạnh phúc thực sự. Trong khi đó, Miranda Hobbes lại là người thực tế, luôn đặt sự tôn trọng và độc lập lên hàng đầu.

Theo The Guardian, điểm đặc biệt của bộ phim là không tô hồng tình yêu, mà cho thấy phụ nữ có thể mắc sai lầm, tổn thương, nhưng vẫn học cách trưởng thành. Những câu chuyện này phản ánh đúng thực tế: tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp, nhưng luôn là một quá trình học hỏi.

Tôi nhận ra, sai lầm lớn nhất của mình là đã nhầm lẫn giữa “cố gắng” và “chịu đựng”. Tôi từng nghĩ nếu mình nhẫn nhịn hơn, thấu hiểu hơn, thì mọi thứ sẽ tốt lên. Nhưng như các chuyên gia tâm lý được Harvard Health Publishing trích dẫn, một mối quan hệ lành mạnh phải dựa trên sự tôn trọng và nỗ lực từ cả hai phía – không phải sự hy sinh một chiều.

Nếu được quay lại, tôi sẽ làm khác. Tôi sẽ không cố giữ một người không chọn mình. Tôi sẽ không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo chỉ vì cảm xúc. Và quan trọng nhất, tôi sẽ không đánh đổi lòng tự trọng để lấy một tình yêu không trọn vẹn.

Kết luận

Phim Sex and the City không chỉ là một bộ phim về tình yêu, mà còn là hành trình trưởng thành của những người phụ nữ hiện đại. Và với tôi, đó cũng là một lời nhắc nhở muộn màng nhưng cần thiết.

Ai rồi cũng sẽ có những lần “dại dột” khi yêu. Nhưng điều quan trọng không phải là tiếc nuối, mà là nhận ra – để nếu có cơ hội lần nữa, ta sẽ yêu theo một cách khác: tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn và không đánh mất chính mình.