Xem phim "Sex and the City", tôi hiểu vì sao những mối quan hệ của mình thường nhạt dần: Nguyên nhân vì đã quên làm điều này

Tôi từng nghĩ tình yêu nhạt dần là vì hết cảm xúc. Nhưng sau khi xem lại Sex and the City, tôi mới hiểu có một điều mình đã quên làm trong suốt nhiều năm yêu đương.

Có một thời gian, tôi luôn thắc mắc vì sao những mối quan hệ của mình thường bắt đầu rất vui rồi dần trở nên im lặng.

Ban đầu, cả hai có thể nói chuyện hàng giờ. Chuyện gì cũng muốn chia sẻ. Một tin nhắn nhỏ cũng khiến tôi háo hức.

Nhưng chỉ sau vài tháng, những cuộc trò chuyện bắt đầu ngắn lại. Cả hai vẫn gặp nhau, vẫn nhắn tin, nhưng cảm giác kết nối không còn như trước.

Tôi từng nghĩ đó là điều bình thường của tình yêu.

Cho đến khi xem lại Sex and the City, tôi nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở việc cảm xúc thay đổi mà còn ở chỗ tôi đã quên duy trì sự kết nối bằng những cuộc trò chuyện thật lòng.

Tôi từng nói rất nhiều nhưng lại chia sẻ rất ít

Nhìn lại các mối quan hệ cũ, tôi nhận ra mình vẫn nói chuyện mỗi ngày.

Nhưng phần lớn chỉ xoay quanh những việc quen thuộc: ăn gì, đi đâu, công việc thế nào, cuối tuần làm gì.

Tôi hiếm khi kể về điều khiến mình lo lắng. Cũng ít hỏi đối phương đang thật sự cảm thấy ra sao.

Trong Sex and the City, điều khiến tình bạn của bốn cô gái bền chặt không phải là họ gặp nhau thường xuyên, mà là họ liên tục chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất của mình. Họ nói về nỗi sợ, sự tổn thương, những điều chưa chắc đúng và cả những điều khiến mình xấu hổ.

Tôi chợt hiểu rằng nhiều mối quan hệ của mình nhạt dần không phải vì thiếu thời gian, mà vì thiếu những cuộc trò chuyện thật sự có chiều sâu.

Sự im lặng đến rất chậm

Điều đáng sợ là sự xa cách không xuất hiện đột ngột. Nó đến từng chút một. Từ việc không còn kể cho nhau nghe chuyện nhỏ. Đến việc không còn hỏi nhau hôm nay có vui không. Rồi cuối cùng là không còn biết người kia đang nghĩ gì.

Theo Harvard Health Publishing, giao tiếp rõ ràng và cởi mở là một yếu tố quan trọng của các mối quan hệ lành mạnh. Khi con người ngừng chia sẻ cảm xúc thật hoặc ngại nói về những điều khiến mình bận tâm, khoảng cách giữa hai người có thể lớn dần theo thời gian.

Đọc đến đó, tôi nhớ đến một mối quan hệ mà cả hai gần như không cãi nhau. Ngày ấy tôi nghĩ đó là dấu hiệu tốt. Bây giờ tôi mới hiểu chúng tôi không cãi nhau vì đã ngừng nói những điều quan trọng với nhau.

Carrie và Big khiến tôi nhận ra điều mình bỏ quên

Càng xem lại Sex and the City, tôi càng chú ý đến những khoảnh khắc Carrie cố gắng nói ra điều mình cần từ Mr. Big.

Nhiều lần cô làm chưa khéo, nhiều lần cô quá cảm xúc. Nhưng ít nhất, cô vẫn cố gắng diễn đạt những điều mình đang cảm thấy.

Càng xem lại Sex and the City, tôi càng chú ý đến những khoảnh khắc Carrie cố gắng nói ra điều mình cần từ Mr. Big.

Tôi thì khác. Tôi thường chọn im lặng để tránh làm mọi thứ khó xử. Khi buồn, tôi tự chịu. Khi thất vọng, tôi cố cho qua. Tôi nghĩ như vậy sẽ giúp mối quan hệ yên ổn hơn.

Nhưng thực tế, sự im lặng ấy chỉ khiến khoảng cách ngày càng lớn.

Điều tôi đã quên làm

Sau khi xem lại bộ phim, tôi nhận ra điều mình quên không phải là nhắn tin nhiều hơn hay gặp nhau thường xuyên hơn.

Tôi quên hỏi những câu như:

- “Dạo này anh có đang mệt không?”

- “Có điều gì khiến anh lo lắng không?”

- “Mình có đang ổn thật không?”

- “Em đang thấy buồn vì chuyện này.”

Những câu hỏi ấy tưởng đơn giản, nhưng lại là cách để hai người biết rằng mình vẫn đang được lắng nghe.

Theo chuyên trang tâm lý Very Well Mind, các cặp đôi duy trì được sự thân mật lâu dài thường có thói quen chia sẻ cảm xúc và quan tâm đến trải nghiệm riêng của nhau, thay vì chỉ trao đổi thông tin hằng ngày.

Tình yêu không nhạt vì hết yêu

Sex and the City khiến tôi hiểu một sự thật khá buồn. Nhiều mối quan hệ không kết thúc vì hết tình cảm. Chúng nhạt dần vì hai người ngừng kết nối bằng những cuộc trò chuyện chân thành.

Các cặp đôi duy trì được sự thân mật lâu dài thường có thói quen chia sẻ cảm xúc và quan tâm đến trải nghiệm riêng của nhau.

Tôi từng nghĩ chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng hóa ra, ở cạnh nhau mà không còn chia sẻ những điều thật lòng thì khoảng cách vẫn có thể lớn lên từng ngày.

Bây giờ, tôi không còn cố giữ mối quan hệ bằng những tin nhắn đều đặn hay những cuộc gặp gỡ theo thói quen. Tôi cố giữ nó bằng việc hỏi han, lắng nghe thật sự và nói ra những điều mình đang cảm thấy. Và có lẽ, đó chính là điều tôi đã quên làm trong suốt nhiều năm qua.