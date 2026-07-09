Xem phim "Sex and the City", tôi hiểu vì sao mình từng yêu rất nhiều nhưng vẫn không hạnh phúc: Thiếu 1 điều quan trọng

Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu hết lòng thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng sau khi xem lại Sex and the City, tôi mới nhận ra mình đã thiếu một điều quan trọng hơn cả tình yêu.

Có một giai đoạn, tôi luôn tự hào rằng mình yêu rất chân thành.

Tôi sẵn sàng dành thời gian cho người yêu, ưu tiên cảm xúc của đối phương và cố gắng giữ gìn mối quan hệ bằng mọi cách. Nhìn từ bên ngoài, tôi có vẻ là người may mắn vì luôn có tình yêu trong cuộc sống.

Thế nhưng, điều lạ là tôi lại hiếm khi cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Ngay cả khi đang yêu, tôi vẫn thường xuyên bất an. Tôi lo người kia thay đổi, lo mình chưa đủ tốt và lo một ngày nào đó mối quan hệ sẽ kết thúc. Càng yêu nhiều, tôi càng thấy mệt.

Cho đến khi xem lại Sex and the City, tôi mới hiểu vấn đề không nằm ở việc mình yêu ít hay nhiều, mà là tôi đã thiếu lòng tự trọng.

Carrie khiến tôi nhìn thấy chính mình

Trong mối quan hệ với Mr. Big, Carrie yêu rất nhiều. Cô luôn khao khát được ở bên anh, muốn mối quan hệ tiến xa hơn và nhiều lần đặt cảm xúc của mình phụ thuộc vào cách Big đối xử.

Lần đầu xem phim, tôi thấy đó là biểu hiện của tình yêu sâu đậm.

Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra có những khoảnh khắc Carrie không chỉ yêu Big, mà còn đang đi tìm sự công nhận từ anh.

Tôi cũng từng như vậy.

Trong mối quan hệ với Mr. Big, Carrie yêu rất nhiều. Cô luôn khao khát được ở bên anh, muốn mối quan hệ tiến xa hơn và nhiều lần đặt cảm xúc của mình phụ thuộc vào cách Big đối xử.

Chỉ cần người yêu quan tâm, tôi thấy mình có giá trị. Chỉ cần anh lạnh nhạt, tôi lập tức nghi ngờ bản thân. Tâm trạng của tôi thay đổi theo từng tin nhắn, từng cuộc gọi và từng thái độ của đối phương.

Theo chuyên trang tâm lý Psychology Today, nhiều người nhầm lẫn giữa tình yêu và nhu cầu được xác nhận giá trị bản thân. Khi lòng tự trọng không ổn định, họ dễ phụ thuộc cảm xúc vào người yêu và xem sự quan tâm của đối phương như thước đo cho giá trị của mình.

Đó chính là điều tôi đã làm trong nhiều năm.

Yêu nhiều nhưng luôn sợ mất

Tôi từng nghĩ nỗi sợ mất người yêu chứng tỏ mình yêu thật lòng.

Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng thấy nỗi sợ ấy xuất hiện quá thường xuyên. Tôi sợ người yêu chán mình, sợ anh gặp người tốt hơn và sợ mình không đủ hấp dẫn để giữ anh ở lại.

Vì sợ, tôi cố gắng nhiều hơn. Tôi chiều theo ý đối phương, ngại bày tỏ nhu cầu của mình và thường là người xuống nước trước trong mọi mâu thuẫn.

Theo Harvard Health Publishing, lòng tự trọng thấp có thể khiến con người chấp nhận những điều mình không thực sự thoải mái chỉ để duy trì mối quan hệ. Họ ưu tiên việc được ở lại hơn là việc được tôn trọng và hạnh phúc.

Đọc đến đây, tôi chợt hiểu vì sao mình luôn cảm thấy thiếu an toàn dù đang ở trong tình yêu.

Theo Harvard Health Publishing, lòng tự trọng thấp có thể khiến con người chấp nhận những điều mình không thực sự thoải mái chỉ để duy trì mối quan hệ. (Ảnh minh họa)

Tôi không thiếu tình yêu.

Tôi thiếu cảm giác rằng bản thân vẫn có giá trị ngay cả khi không có ai ở bên.

Điều Samantha và Miranda hiểu từ rất sớm

Càng xem lại Sex and the City, tôi càng ngưỡng mộ Samantha và Miranda.

Họ vẫn yêu, vẫn tổn thương và vẫn có lúc yếu đuối. Nhưng cả hai chưa bao giờ đặt toàn bộ giá trị của mình vào một mối quan hệ. Họ có công việc riêng, bạn bè riêng và cuộc sống riêng.

Theo nhiều bài bình luận trên Vogue về di sản của bộ phim, Samantha và Miranda được xem là những nhân vật thể hiện rõ nhất sự độc lập về cảm xúc. Họ yêu vì muốn đồng hành cùng ai đó, chứ không phải vì cần một người xác nhận rằng mình xứng đáng được yêu.

Đó là điều tôi chưa từng hiểu khi còn trẻ.

Tôi luôn nghĩ hạnh phúc nằm trong tay người yêu.

Nhưng hóa ra, nếu chính mình không trân trọng bản thân, sẽ chẳng có tình yêu nào đủ để lấp đầy khoảng trống ấy.

Thiếu lòng tự trọng, tình yêu dễ trở thành gánh nặng

Sau khi xem lại Sex and the City, tôi nhận ra một sự thật khá đau lòng: nhiều lúc tôi không yêu một người, mà đang cố giữ họ để chứng minh mình đáng được yêu.

Khi một mối quan hệ gặp vấn đề, tôi thường tự trách mình trước tiên. Khi bị từ chối, tôi xem đó là bằng chứng cho thấy mình chưa đủ tốt. Tôi quên mất rằng sự phù hợp trong tình yêu phụ thuộc vào cả hai phía, chứ không chỉ do một người cố gắng.

Theo chuyên trang tâm lý Very Well Mind, lòng tự trọng là nền tảng giúp con người xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Những người biết giá trị của bản thân thường đặt ra ranh giới rõ ràng, giao tiếp trung thực và không xem tình yêu là yếu tố duy nhất quyết định hạnh phúc của mình.

Đó là bài học tôi ước mình biết sớm hơn.

Sex and the City khiến tôi hiểu vì sao mình từng yêu rất nhiều nhưng vẫn không hạnh phúc. Không phải vì tôi chưa gặp đúng người, cũng không phải vì tôi yêu chưa đủ sâu đậm.

Điều tôi thiếu chính là lòng tự trọng – khả năng yêu thương và công nhận giá trị của bản thân trước khi đi tìm điều đó ở một người khác.

Bây giờ, tôi vẫn tin vào tình yêu. Nhưng tôi không còn mong tình yêu sẽ cứu rỗi hay hoàn thiện cuộc đời mình nữa.

Tôi hiểu rằng một mối quan hệ chỉ thật sự mang lại hạnh phúc khi cả hai bước vào đó với một trái tim đủ đầy, chứ không phải với một khoảng trống đang chờ được lấp kín.