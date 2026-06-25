Xem phim "Sex and the City", tôi hiểu vì sao mình từng khổ sở khi yêu: Tất cả là tại thói quen này

Tôi từng nghĩ mình đau khổ vì gặp sai người. Nhưng sau khi xem Sex and the City, tôi nhận ra nguyên nhân thật sự lại nằm ở một thói quen rất quen thuộc: đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác.

Có một câu hỏi từng ám ảnh tôi suốt nhiều năm: tại sao yêu lại khổ đến thế?

Tôi không phải người hời hợt trong tình cảm. Ngược lại, tôi luôn yêu rất nghiêm túc. Mỗi khi bước vào một mối quan hệ, tôi đều dành toàn bộ sự quan tâm, thời gian và cảm xúc cho đối phương. Tôi tin rằng đó là cách để xây dựng một tình yêu bền vững.

Thế nhưng càng yêu, tôi càng thấy mệt mỏi.

Chỉ một tin nhắn trả lời chậm cũng có thể khiến tâm trạng tôi đi xuống. Một cuộc hẹn bị hủy làm tôi buồn cả ngày. Thậm chí, cảm xúc của tôi dường như phụ thuộc hoàn toàn vào việc người kia đang đối xử với mình như thế nào.

Mãi đến khi xem Sex and the City, tôi mới bắt đầu hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trong suốt bộ phim, Carrie Bradshaw luôn khao khát tình yêu. Nhưng có những thời điểm, hạnh phúc của cô gần như phụ thuộc hoàn toàn vào một người đàn ông. Khi mối quan hệ tốt đẹp, cô cảm thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui. Khi tình yêu gặp trục trặc, cả thế giới của cô dường như sụp đổ.

Carrie Bradshaw luôn khao khát tình yêu. Nhưng có những thời điểm, hạnh phúc của cô gần như phụ thuộc hoàn toàn vào một người đàn ông. (Ảnh minh họa)

Tôi nhìn thấy chính mình trong những khoảnh khắc đó.

Tôi từng nghĩ người yêu có trách nhiệm làm mình hạnh phúc

Ngày còn trẻ, tôi tin rằng tình yêu đích thực sẽ khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn.

Vì thế, tôi vô thức trao cho người yêu một quyền lực rất lớn: quyền quyết định tâm trạng của mình.

Nếu anh ấy quan tâm, tôi thấy vui vẻ. Nếu anh ấy lạnh nhạt, tôi thấy bất an. Nếu anh ấy thay đổi, tôi bắt đầu hoảng sợ.

Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã đặt một gánh nặng rất lớn lên vai người khác. Không ai có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hạnh phúc của một người khác.

Theo chuyên trang sức khỏe tâm lý Mindful, việc phụ thuộc cảm xúc quá mức vào người yêu có thể khiến con người dễ rơi vào trạng thái lo âu, mất cân bằng tâm lý và liên tục tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài thay vì từ chính bản thân mình.

Đó chính là vòng luẩn quẩn tôi từng mắc phải.

Tôi càng cần được yêu thương, tôi càng trở nên nhạy cảm với mọi thay đổi nhỏ trong mối quan hệ.

Khi hạnh phúc nằm trong tay người khác, ta luôn sống trong lo sợ

Điều đáng sợ nhất không phải là chia tay.

Điều đáng sợ nhất là cảm giác phải liên tục lo lắng về khả năng chia tay.

Tôi từng sống như vậy trong nhiều năm.

Tôi sợ người yêu thay đổi tình cảm. Tôi sợ mình không đủ tốt. Tôi sợ bị bỏ lại phía sau. Và vì sợ hãi, tôi cố gắng kiểm soát những thứ vốn không thể kiểm soát.

Theo tạp chí Healthline, những người có xu hướng gắn giá trị bản thân với mối quan hệ thường dễ trải qua cảm giác bất an kéo dài. Họ có thể đánh mất sở thích cá nhân, các mối quan hệ xã hội hoặc mục tiêu riêng vì quá tập trung vào việc duy trì tình yêu.

Khi đọc những phân tích này, tôi bỗng nhớ lại chính mình trong quá khứ.

Tôi từng từ chối những chuyến đi với bạn bè chỉ để chờ một cuộc hẹn. Tôi từng hủy kế hoạch cá nhân vì muốn làm hài lòng người yêu. Tôi từng nghĩ đó là sự hy sinh.

Nhưng thực chất, tôi đang dần từ bỏ cuộc sống của chính mình.

Điều Carrie học được cũng là điều tôi cần học

Một trong những thông điệp đáng nhớ nhất của Sex and the City là tình yêu rất quan trọng, nhưng không phải thứ duy nhất tạo nên một cuộc sống hạnh phúc.

Một trong những thông điệp đáng nhớ nhất của Sex and the City là tình yêu rất quan trọng, nhưng không phải thứ duy nhất tạo nên một cuộc sống hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Xuyên suốt bộ phim, tình bạn, sự nghiệp và hành trình khám phá bản thân luôn được đặt ngang hàng với tình yêu.

Carrie có thể đau khổ vì một cuộc chia tay, nhưng cô vẫn có những người bạn thân để chia sẻ, vẫn có công việc yêu thích và vẫn có cuộc sống riêng của mình.

Theo tạp chí The New York Times, các nhà tâm lý học cho rằng những người duy trì được bản sắc cá nhân bên ngoài mối quan hệ thường có mức độ hài lòng cao hơn trong tình yêu. Họ yêu bằng sự tự nguyện thay vì nhu cầu được lấp đầy khoảng trống cảm xúc.

Đó là bài học tôi ước mình hiểu sớm hơn.

Hạnh phúc là điều phải tự xây dựng

Sau khi xem xong Sex and the City, tôi ngồi suy nghĩ rất lâu.

Tôi nhận ra rằng người yêu có thể mang đến niềm vui, sự đồng hành và những kỷ niệm đẹp. Nhưng họ không thể trở thành nguồn hạnh phúc duy nhất của cuộc đời tôi.

Công việc tôi yêu thích, những người bạn tốt, gia đình, sở thích cá nhân và sự bình yên trong tâm hồn cũng quan trọng không kém.

Theo BBC Worklife, những người có nhiều nguồn tạo nên cảm giác hạnh phúc thường phục hồi tốt hơn sau các biến cố tình cảm và ít phụ thuộc vào sự công nhận từ người khác.

Ngày hôm nay, tôi vẫn tin vào tình yêu.

Nhưng tôi không còn đặt toàn bộ cuộc sống của mình vào tay một người khác nữa.

Sex and the City giúp tôi hiểu vì sao mình từng khổ sở khi yêu. Không phải vì tôi gặp toàn người không phù hợp. Mà vì suốt một thời gian dài, tôi đã giao chìa khóa hạnh phúc của mình cho người khác giữ hộ. Và đó là một việc không ai nên làm, dù yêu nhiều đến đâu.