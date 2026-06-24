Xem phim "Sex and the City", tôi biết ơn mối tình đã đổ vỡ: Nhờ nó tôi học được cách yêu bản thân mình

Tôi từng xem cuộc chia tay ấy là thất bại lớn nhất đời mình. Nhưng sau khi xem Sex and the City, tôi nhận ra chính mối tình đổ vỡ đó đã dạy tôi bài học quan trọng nhất: học cách yêu thương bản thân.

Có những ký ức mà chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến trái tim nhói lên.

Với tôi, đó là mối tình kéo dài gần bốn năm rồi kết thúc trong sự tiếc nuối. Trong một thời gian dài, tôi không thể chấp nhận chuyện đã xảy ra. Tôi liên tục tự hỏi mình đã làm sai điều gì, tại sao mọi nỗ lực đều không thể cứu vãn mối quan hệ ấy và vì sao người từng hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi lại trở thành người xa lạ.

Tôi mang theo những câu hỏi đó suốt nhiều năm.

Cho đến khi xem Sex and the City.

Điều khiến tôi xúc động không phải những cuộc chia tay trong phim, mà là cách các nhân vật dần học được cách sống tiếp sau đổ vỡ. Họ đau khổ, thất vọng, thậm chí có lúc mất phương hướng. Nhưng cuối cùng, họ vẫn phải đối diện với một sự thật: cuộc sống không dừng lại chỉ vì một người rời đi.

Tôi chợt nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian để tiếc nuối một người khác mà quên mất chính mình.

Tôi từng đặt toàn bộ giá trị của bản thân vào một mối quan hệ

Khi còn yêu, tôi luôn nghĩ rằng hạnh phúc của mình phụ thuộc vào người kia.

Nếu anh ấy vui vẻ với tôi, tôi thấy bản thân có giá trị. Nếu anh ấy quan tâm, tôi cảm thấy được yêu thương. Nếu anh ấy lạnh nhạt, tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Nhìn lại, tôi nhận ra cuộc sống của mình khi ấy gần như xoay quanh một người khác.

Các nhân vật trong phim Sex and the City.

Theo chuyên trang tâm lý Psych Central, nhiều người vô tình gắn giá trị bản thân với tình trạng mối quan hệ của mình. Khi tình yêu tan vỡ, họ không chỉ mất đi một người đồng hành mà còn cảm thấy mất luôn cảm giác về chính mình.

Đó chính xác là cảm giác tôi đã trải qua sau chia tay. Tôi không chỉ buồn vì mất người yêu. Tôi buồn vì không còn biết mình là ai nếu không có mối quan hệ ấy.

Cuộc chia tay buộc tôi phải làm quen lại với chính mình

Điều khó khăn nhất sau đổ vỡ không phải là những ngày đầu tiên.

Điều khó khăn nhất là khoảng thời gian sau đó, khi mọi thứ dần trở lại bình thường nhưng trong lòng vẫn còn một khoảng trống rất lớn.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi phải tự quyết định cuối tuần sẽ làm gì. Tôi phải tự tìm niềm vui cho mình. Tôi phải học cách đi ăn một mình, xem phim một mình và dành thời gian cho những sở thích từng bị bỏ quên.

Ban đầu, tôi ghét điều đó. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi.

Theo tạp chí Forbes, các chuyên gia tâm lý cho rằng những giai đoạn chuyển tiếp sau chia tay thường tạo cơ hội để con người tái khám phá bản thân, xây dựng lại các mục tiêu cá nhân và phát triển sự độc lập về cảm xúc.

Sex and the City giúp tôi nhìn nhận các mối tình đổ vỡ theo hướng tích cực hơn.

Tôi bắt đầu đọc sách nhiều hơn.

Tôi quay lại với những người bạn cũ.

Tôi đăng ký các khóa học mà trước đây luôn trì hoãn.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi nhận ra mình có thể cảm thấy hạnh phúc mà không cần dựa vào bất kỳ ai khác.

Yêu bản thân không phải là khẩu hiệu sáo rỗng

Trước đây, mỗi khi nghe ai đó nói "hãy yêu bản thân mình", tôi thường thấy đó là một lời khuyên rất mơ hồ.

Nhưng sau những gì đã trải qua, tôi hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói ấy.

Yêu bản thân không phải là lúc nào cũng tự thưởng cho mình hay luôn nghĩ mình đúng.

Yêu bản thân là biết đặt ra ranh giới lành mạnh. Là dám rời đi khi không còn được tôn trọng. Là hiểu rằng mình xứng đáng được yêu thương mà không cần phải liên tục chứng minh giá trị của mình cho người khác.

Theo Greater Good Magazine của Đại học California, Berkeley, lòng trắc ẩn với chính mình là yếu tố quan trọng giúp con người phục hồi tốt hơn sau những tổn thương tình cảm và xây dựng sức khỏe tinh thần bền vững.

Khi đọc những nghiên cứu này, tôi nhận ra cuộc chia tay năm ấy đã vô tình trao cho mình một món quà quý giá. Nó buộc tôi phải học cách trở thành chỗ dựa cho chính mình.

Có những điều chỉ mất đi rồi mới hiểu được giá trị

Nếu được quay lại quá khứ, có lẽ tôi vẫn sẽ đau lòng khi mối quan hệ ấy kết thúc. Nhưng hôm nay, tôi không còn xem đó là thất bại nữa.

Tôi xem nó là một bài học. Một bài học đắt giá nhưng cần thiết.

Sex and the City khiến tôi hiểu rằng không phải mọi cuộc tình đều được sinh ra để kéo dài mãi mãi. Có những mối quan hệ xuất hiện để dạy chúng ta điều gì đó về bản thân, rồi lặng lẽ khép lại khi bài học ấy hoàn thành.

Mối tình đã đổ vỡ của tôi có lẽ cũng như vậy. Nó không cho tôi một cái kết viên mãn. Nhưng nó cho tôi cơ hội học cách yêu thương bản thân, học cách đứng vững bằng đôi chân của mình và học cách tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong thay vì từ một người khác.