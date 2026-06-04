Xem phim "Sex and the City", tim tôi thắt chặt lại ở một cảnh hẹn hò: Lẽ ra không nên hành xử như vậy

Một cảnh hẹn hò trong phim Sex and the City khiến tôi bất giác nhớ đến người yêu cũ. Lần đầu tiên, tôi nhận ra có lẽ chính mình mới là người đã làm tổn thương mối quan hệ ấy.

Có những bộ phim khiến người ta giải trí. Nhưng cũng có những bộ phim giống như một tấm gương, buộc chúng ta phải nhìn lại những điều mình từng làm trong quá khứ. Với tôi, Sex and the City thuộc kiểu thứ hai.

Trong một tập phim, Carrie bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông tử tế, chân thành và thực lòng muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc. Thế nhưng thay vì trân trọng điều đó, cô lại liên tục nghi ngờ, suy diễn và so sánh anh với những mối tình cũ. Những bất an trong lòng Carrie dần khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Khi xem đến đoạn đó, tôi bỗng thấy tim mình thắt lại. Bởi tôi nhận ra mình từng cư xử giống hệt như vậy.

Cặp đôi Carrie và Aidan trong phim Sex and the City.

Tôi đã để những tổn thương cũ phá hỏng một mối quan hệ mới

Nhiều năm trước, tôi từng yêu một người rất tốt. Anh không hoàn hảo, nhưng luôn cố gắng dành cho tôi sự quan tâm và tôn trọng. Thế nhưng khi ấy, tôi lại mang theo quá nhiều tổn thương từ mối tình trước. Chỉ cần anh trả lời tin nhắn chậm một chút, tôi sẽ nghĩ anh không còn quan tâm mình. Chỉ cần anh bận công việc vài ngày, tôi lập tức cảm thấy bị bỏ rơi.

Tôi không nhận ra rằng mình đang đánh giá anh bằng những trải nghiệm tiêu cực của quá khứ. Thay vì nhìn vào những gì anh thực sự làm, tôi lại nhìn vào những nỗi sợ trong đầu mình. Theo Psychology Today, những tổn thương cảm xúc chưa được giải quyết có thể khiến con người mang sự nghi ngờ và lo lắng từ mối quan hệ cũ vào mối quan hệ mới, từ đó tạo ra những xung đột không cần thiết.

Lúc ấy, tôi luôn nghĩ mình chỉ đang bảo vệ bản thân. Nhưng thực tế, tôi đang khiến người mình yêu phải liên tục chứng minh tình cảm của họ. Không ai có thể làm điều đó mãi mãi.

Có những người ra đi không phải vì hết yêu

Cảnh phim khiến tôi ám ảnh nhất là khi Carrie nhận ra vấn đề không nằm ở đối phương, mà nằm ở chính cách cô phản ứng với tình yêu. Sự bất an khiến cô nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực, ngay cả khi không có lý do rõ ràng.

Tôi nhớ đến ngày người yêu cũ đề nghị chia tay. Anh không trách móc hay nổi giận. Anh chỉ nói rằng mình đã quá mệt mỏi khi phải liên tục giải thích những điều chưa từng xảy ra. Khi ấy tôi cho rằng anh không đủ yêu mình. Nhưng nhiều năm sau, tôi mới hiểu cảm giác bị nghi ngờ liên tục có thể khiến một người kiệt sức đến mức nào.

Theo Verywell Mind, lòng tin là nền tảng của mọi mối quan hệ lành mạnh. Khi một người thường xuyên nghi ngờ hoặc diễn giải mọi tình huống theo hướng tiêu cực, cả hai bên đều dễ rơi vào trạng thái căng thẳng và mất kết nối cảm xúc. Đọc những phân tích này, tôi càng thấy tiếc nuối cho những gì mình đã đánh mất.

Carrie sau này đã nhận ra sai lầm của mình khi quá vương vấn mối tình cũ.

Bài học tôi rút ra sau khi xem phim

Điều tôi thích ở Sex and the City là bộ phim không cố biến các nhân vật thành những người hoàn hảo. Họ mắc sai lầm, đôi khi rất ngốc nghếch, nhưng chính những sai lầm đó khiến người xem nhìn thấy bản thân mình trong đó. Carrie không phải lúc nào cũng đúng, và tôi cũng vậy.

Sau khi xem xong tập phim đó, tôi ngồi suy nghĩ rất lâu. Tôi nhận ra tình yêu không chỉ cần cảm xúc mà còn cần sự trưởng thành. Nếu cứ để những nỗi sợ điều khiển hành vi của mình, chúng ta rất dễ làm tổn thương những người thực sự muốn ở lại.

Theo The Gottman Institute, một trong những yếu tố quan trọng giúp các cặp đôi duy trì mối quan hệ lâu dài là khả năng tin tưởng và nhìn nhận thiện ý của đối phương thay vì luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Đây là điều tôi ước mình hiểu sớm hơn.

Tôi không thể quay ngược thời gian để thay đổi những gì đã xảy ra. Tôi cũng không thể quay lại xin một cơ hội khác từ người cũ. Nhưng ít nhất, cảnh hẹn hò trong Sex and the City đã giúp tôi nhận ra một bài học quan trọng: đôi khi điều phá hỏng một mối quan hệ không phải là sự thiếu yêu thương, mà là những nỗi bất an mà chúng ta không chịu đối diện.

Và nếu có cơ hội yêu thêm một lần nữa, tôi hy vọng mình sẽ đủ trưởng thành để tin tưởng nhiều hơn, thay vì để nỗi sợ dẫn đường như trước đây.