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Xem JF-17 Thunder mới của Azerbaijan tham gia cuộc tập trận đầu tiên

Hoàng Vân
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Các chiến đấu cơ JF-17C Block III Thunder mới của Azerbaijan vừa tham gia tập trận trên không lần đầu tiên kể từ khi đi vào hoạt động năm ngoái.

JF - 17 Thunder của Azerbaijan tham gia cuộc tập trận đầu tiên vào năm 2023 - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ JF-17C Block III Thunder mới của Không quân Azerbaijan.

“Trong cuộc tập trận, phi công đã thực hiện cả chuyến bay cá nhân và nhóm, nâng cao khả năng phối hợp không phận, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu mô phỏng và thao tác chiến thuật, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu, đưa ra quyết định hiệu quả trong các tình huống tác chiến đặc biệt.

Các hoạt động huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực chuyên môn của phi hành đoàn, đặt trọng tâm chính vào việc thực hiện nhiệm vụ một cách chính xác và an toàn trong điều kiện thời tiết và chiến thuật khác nhau", Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết trong một thông báo được phát đi hôm 6/7.

Ngoài JF-17 Thunder, cuộc tập trận của Không quân Azerbaijan cũng có sự tham gia của các máy bay chiến đấu Su-25ML, Su-25 và L-39.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng công bố cho thấy, 2 máy bay chiến đấu JF-17C Block III mang số hiệu chiến thuật 24-501 và 24-502.

Đáng chú ý, các máy bay chiến đấu này chỉ mang 3 thùng nhiên liệu phụ lớn gắn ngoài trên các giá treo giữa thân và dưới cánh.

Vào tháng 2/2024, Azerbaijan đã ký hợp đồng mua 16 chiến đấu cơ JF-17 Thunder từ Pakistan, quốc gia sản xuất loại máy bay này với sự hợp tác của Trung Quốc.

Không quân Azerbaijan đã tiếp nhận chiếc JF-17C Block III đầu tiên vào tháng 9 cùng năm.

Vào tháng 6/2025, Pakistan thông báo, Azerbaijan đã mở rộng đơn đặt hàng từ 16 máy bay chiến đấu lên 40 chiếc như một phần của thỏa thuận quốc phòng trị giá 4,6 tỷ USD.

JF-17C Block III được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động KLJ-7A hiệu năng cao, có tầm hoạt động lên đến 200km, cùng hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp.

Các máy bay chiến đấu mới của Azerbaijan được cho là trang bị nhiều loại vũ khí, đáng chú ý nhất là tên lửa không đối không tầm xa PL-15E do Trung Quốc sản xuất.

Hợp đồng JF-17C Block III là một sự nâng cấp đáng kể cho Không quân Azerbaijan, cả về số lượng và chất lượng.

Theo South Front
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Tags

quân sự

vũ khí

JF-17 Thunder

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