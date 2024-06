Xem ảnh chụp X-quang, bác sĩ bất ngờ phát hiện 1 thứ nằm trong cổ bệnh nhân hơn chục năm

Anh T.H.C (43 tuổi, trú tại Thụy Vân, Việt Trì) đi khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ phát hiện bất thường, nghi ngờ có dị vật cắm sâu ở vùng cổ bên phải của anh C. Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện đã chỉ định anh C chụp CT. Kết quả chẩn đoán cho thấy phần mềm vùng cổ có dị vật.



Anh C cho biết, anh không thấy biểu hiện bất thường ở cổ nên không đi khám bệnh.

Theo anh C, trước khi chuyển nghề vào năm 2009, anh từng làm nghề cơ khí tại TP.HCM. Các bác sĩ nhận định anh C có thể đã bị kim khí bắn vào cổ khi làm việc mà không biết.

Sau khi phát hiện dị vật, anh C đã được bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Ngày 24/6, bệnh nhân được phẫu thuật mở cạnh cổ lấy dị vật ra khỏi cơ thể. Dị vật được lấy ra là 1 chiếc đinh kim loại trong trình trạng rỉ sét, được bao bọc bởi tổ chức xơ với kích thước khoảng 2,5cm.

Phát hiện dị vật thông qua hình ảnh chụp X-quang và ảnh chụp CT. (Ảnh bác sĩ cung cấp)

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

TS.BS Nguyễn Thế Đạt, Phó Trưởng khoa Liên chuyên khoa Tai mũi họng - Mắt - Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, chiếc đinh rất nhỏ, tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây ra thương tích nặng cho người lao động, thậm chí có thể cướp đi cả tính mạng của người bệnh.

Trường hợp bệnh nhân C khá đặc biệt vì người bệnh không nhận biết được thời gian dị vật xuất hiện và cũng không cảm nhận được chiếc đinh nằm trong vùng cổ.

Bênh nhân C đã rất may mắn vì dị vật nằm sâu giữa cơ ức đòn chũm và cơ vai móng. Dị vật không gây tổn thương các mạch máu lớn nên không đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Do dị vật đã tồn tại trong cơ thể bệnh nhân C một thời gian dài và có thể dẫn đến các biến chứng nên việc phẫu thuật lấy dị vật ra là hoàn toàn cần thiết.

Bác sĩ Đạt khuyến cáo, người lao động nên trang bị dụng cụ bảo hộ đầy đủ để tránh những sự cố rủi ro hoặc tai nạn bất ngờ. Đồng thời, mọi người cũng nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm để nắm bắt tình trạng cơ thể và phát hiện sớm các bệnh lý bất thường, từ đó có phương án điều trị kịp thời.