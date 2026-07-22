Xe tăng phòng không Skyranger 35 trở thành khắc tinh của tên lửa Banderol

Ukraine được cho là đã nhận một số tổ hợp phòng không Skyranger 35 gắn trên khung gầm xe tăng Leopard 1.

Trên chiến trường Ukraine, Nga đang thực hiện những cuộc tấn công mạnh mẽ không chỉ bằng máy bay không người lái cảm tử Shahed mà còn cả UAV phản lực Geran và tên lửa S8000 Banderol.

Khó khăn của các mục tiêu nói trên là chúng quá nhanh để bị máy bay không người lái phòng không đánh chặn, vì vậy cần đến các phương tiện phòng không "cổ điển" hơn.

Trong bối cảnh đó, các module pháo phòng không Skyranger 35 gắn trên khung gầm xe tăng Leopard 1 của Tập đoàn Rheinmetall với tầm bắn lên đến 4km khi chống lại mục tiêu trên không có thể tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine.

Mặc dù vậy, hiện tại Lực lượng vũ trang Ukraine có vẻ vẫn chưa nhận được loại vũ khí này, ý kiến trên xuất phát từ một diễn đàn công cộng chuyên theo dõi việc nhận viện trợ quốc phòng từ Đức cho Ukraine.

Đặc biệt cần lưu ý là trên thực tế, cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào được công bố rộng rãi có thể bác bỏ hoặc xác nhận khả năng Quân đội Ukraine đã nhận được các "xe tăng phòng không" Skyranger 35.

Xe tăng phòng không Skyranger 35 do Đức chế tạo.

Vào tháng 10/2025, xuất hiện thông tin Tập đoàn Rheinmetall sẽ cung cấp cho Ukraine các tổ hợp phòng không Skyranger 35 với giá hàng trăm triệu euro, chúng được chi trả thông qua tài sản bị đóng băng của Liên bang Nga.

Con số hàng trăm triệu euro ở đây không phản ánh số lượng phương tiện dự kiến, mà là chi phí khá đáng kể của module phòng không Skyranger, ước tính khoảng 11 - 13 triệu euro mỗi đơn vị.

Có thể tồn tại 2 lý do dẫn đến sự chậm trễ. Nguyên nhân đầu tiên rõ ràng hơn đó là tổ hợp phòng không Skyranger 35 được sản xuất bằng cách lắp đặt module pháo phòng không lên khung gầm xe tăng Leopard 1 đã được phục chế.

Điều này đòi hỏi một số sửa đổi nhất định, vì vậy một số vấn đề liên quan đến công nghệ có thể phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nguyên nhân thứ hai đó là tài sản bị đóng băng của Liên bang Nga không tồn tại dưới dạng tiền mặt tích lũy hoặc tài chính trong tài khoản ngân hàng.

Vấn đề ở đây thực sự là làm thế nào để chuyển đổi tài sản bị phong tỏa thành tiền, và tốc độ giải quyết vấn đề này đã tụt hậu xa so với việc đáp ứng nhu cầu của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên, có lẽ không nên bác bỏ giả thuyết lạc quan rằng các tổ hợp Skyranger 35 đã được giao cho Ukraine để thử nghiệm, nhưng thông tin về việc này vẫn chưa được công khai.