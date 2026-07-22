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Xe Lexus của bà Trương Mỹ Lan giảm còn 635 triệu đồng, người dân được đăng ký đấu giá từ tháng 8

Nguyễn Phượng
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Ngày 21/7, Thi hành án dân sự TPHCM thông báo sẽ tổ chức đấu giá lần thứ ba đối với chiếc ô tô hiệu Lexus của bà Trương Mỹ Lan.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 11/8, theo hình thức đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM.

Người có nhu cầu tham gia đấu giá có thể đăng ký xem tài sản, giấy tờ sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các tài liệu liên quan tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM trong thời gian từ ngày 3/8 đến ngày 5/8 (giờ hành chính).

Theo thông báo, tài sản đấu giá là chiếc Lexus 5 chỗ, màu đen, sản xuất năm 2013, đã qua sử dụng, thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan.

Chiếc Lexus của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục giảm giá - Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM

Theo Znews, Nhìn từ thiết kế đầu xe và logo viền xanh đặc trưng, đây nhiều khả năng là chiếc sedan Lexus ES 300h thế hệ 6, sản xuất giai đoạn 2013-2015. Điểm nổi bật của mẫu xe là thiết kế lưới tản nhiệt kiểu Spindle Grille, khác biệt với kiểu lưới tản nhiệt hầm hố của các mẫu xe hiện nay từ nhà Lexus. Cụm đèn pha có dải LED hình chữ L, đi kèm cụm đèn bóng Projector đôi.

Giai đoạn 2013-2015, Lexus chưa phân phối ES 300h hybrid chính hãng mà chỉ mở bán tùy chọn chạy xăng với giá 2,571 tỷ đồng. Chiếc xe của bà Trương Mỹ Lan nhiều khả năng được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam.

Hiện nay, chiếc ES 300h hybrid đang được bán tại Việt Nam, ra mắt từ năm 2024 với giá từ 3,14 tỷ đồng. Trong cùng tầm giá của ES 300h hiện tại còn có các mẫu sedan hạng sang như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series hay Audi A6, Volvo S90 Recharge.

Chiếc xe này từng được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 767 triệu đồng, nhưng không có người trúng đấu giá, nên được giảm xuống còn 698 triệu đồng.

Tuy nhiên, ở mức giá này, chiếc Lexus vẫn không tìm được chủ mới. Vì vậy, cơ quan thi hành án tiếp tục giảm giá lần thứ hai, đưa giá khởi điểm xuống còn 635 triệu đồng.

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân trong 1 lần hầu tòa - Ảnh: Tân Châu

Bà Trương Mỹ Lan hiện chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2 của vụ án, tòa buộc bà có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu (43.108 người).

Trước đó, chiếc ô tô Maybach 4 chỗ, biển số 9999, với giá trúng đấu giá 16,6 tỷ đồng và xe ô tô BMW với giá trúng đấu giá 879 triệu đồng đã được Thi hành án dân sự TPHCM bàn giao cho 2 người mua trúng đấu giá.

Hồi tháng 5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM cũng tổ chức đấu giá trực tuyến hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Trong đó, chiếc túi Hermès kích thước 30 cm, màu trắng, không đính đá hoặc vật liệu trang trí có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 468 triệu đồng (tương đương 20% giá khởi điểm). Kết thúc phiên đấu giá, tài sản được bán với giá 2,5 tỷ đồng.

Chiếc túi Hermès còn lại có kích thước 25 cm, màu trắng, phần khóa và viền túi được đính đá trắng, có giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 354 triệu đồng (20% giá khởi điểm). Sau phiên đấu giá, chiếc túi được chốt ở mức 11,6 tỷ đồng.

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