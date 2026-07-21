Xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong: Tài xế 41 tuổi buồn ngủ, tông vào hộ lan

Một hành khách may mắn sống sót cho hay, bà nghe một tiếng nổ rất lớn, khi kéo tấm rèm ra xem thì thấy khói mù mịt, lửa bùng lên ở khu vực cửa xe.

Vụ cháy xe khách xảy ra lúc 2 giờ sáng ngày 21/7 tại Đồng Nai khiến 7 người tử vong đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, theo báo cáo của cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra tại Km1839 quốc lộ 1 (đoạn thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai). Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách (loại giường nằm 24 chỗ) mang biển kiểm soát 50E - 447.XX do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, trú tại Khánh Hòa) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Nha Trang đi TP.HCM.

Khi đi đến Km1839, chiếc xe bất ngờ lao vào hộ lan bên phải đường. Va chạm phát sinh tia lửa điện ngay thùng dầu và gây cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 33 hành khách cùng tài xế và phụ xe. Hậu quả vụ việc đã khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương.

Chiếc xe bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sau vụ hoản hoạn nghiêm trọng. (Ảnh: VTC News)

Vụ việc đã khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Về nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do tài xế buồn ngủ, lao vào hộ lan sát lề đường bên phải theo hướng Bắc - Nam. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy tài xế không dương tính với ma túy, không vi phạm nồng độ cồn.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, bà Quế Anh (46 tuổi, trú ở Khánh Hòa) - một trong những hành khách may mắn thoát nạn trong vụ việc cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn, bà vẫn còn thức nên lập tức phát hiện điều bất thường. Người phụ nữ nghe một tiếng nổ rất lớn, khi kéo tấm rèm ra xem thì thấy khói mù mịt, lửa bùng lên ở khu vực cửa xe rồi cháy lan về phía cabin tài xế.

Ngay lập tức, bà Quế Anh ôm chặt con nhỏ rồi lao ra khỏi xe. Người phụ nữ nhớ lại, lúc đó ai cũng hoảng loạn, chỉ biết chạy thật nhanh để giữ mạng sống.

Nữ hành khách cho biết thêm, chiếc xe không chở quá số giường quy định, hành khách cũng không nằm dưới lối đi nhưng vì cửa xe quá hẹp nên việc thoát hiểm vẫn vô cùng khó khăn. Những người nằm phía đầu xe thì còn có cơ hội thoát, còn những người ở phía sau rất khó chạy kịp.

Khoảnh khắc chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Sau khi xảy ra vụ cháy, nhiều người dân sống gần hiện trường đã chạy đến ứng cứu và dùng xe cá nhân đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Theo thông tin trên báo VTC News, bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ việc. Theo bác sĩ Quang, sau khi được cấp cứu, một bệnh nhân nhẹ đã được xuất viện. Hai bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị, theo dõi tại bệnh viện. Hiện sức khỏe của cả 2 đã ổn định.

Trong khi đó, thi thể các nạn nhân tử vong đã được đưa về Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, xác định thân nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.