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Xe điện đầu tiên của Ferrari bị chê xấu vẫn 'cháy hàng' sau hai tháng

Phan Hoàng/VTC News
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Mẫu xe điện Luce của Ferrari ra mắt gây tranh cãi với thiết kế bị chỉ trích, nhưng vẫn đạt doanh số ấn tượng chỉ sau hai tháng.

Tháng 5 vừa qua, Ferrari chính thức ra mắt mẫu xe điện Luce, nhưng sự kiện này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến đều không tích cực, giới phê bình chỉ trích mạnh mẽ về kiểu dáng của chiếc xe.

Thậm chí, một cựu chủ tịch của Ferrari đã công khai cho rằng Luce không xứng đáng mang logo của hãng. Mặc dù vậy, theo báo cáo mới nhất, nhu cầu đối với mẫu xe này dường như vẫn không bị ảnh hưởng.

Theo Financial Times, Ferrari đã đạt được mục tiêu doanh số cho năm đầu tiên của Luce chỉ sau hai tháng ra mắt. Nhà sản xuất siêu xe Ý dự kiến sẽ bán “chỉ dưới 500” chiếc Luce trong năm đầu tiên, và số lượng này đã được bán hết vào đầu tháng này, mặc dù giá khởi điểm lên tới 550.000 Euro (khoảng 16,6 tỷ đồng) trước thuế. Ferrari đã phủ nhận việc yêu cầu khách hàng mua Luce để duy trì mối quan hệ tốt với hãng, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ về điều này.

Các đại lý của Ferrari được chỉ thị không gây áp lực lên những nhà sưu tập truyền thống, mà thay vào đó tập trung vào khách hàng mới, đặc biệt là những người mua giàu có ở Trung Quốc và từ các trung tâm công nghệ như Thung lũng Silicon, nơi xe điện đang trở nên phổ biến. Chiến lược này dường như đang phát huy hiệu quả.

Ferrari đặt mục tiêu dài hạn là bán khoảng 2.500 chiếc Luce vào năm 2030, tương đương 600 chiếc mỗi năm, chiếm khoảng 5% tổng doanh số hàng năm của công ty. Nhu cầu đặc biệt mạnh mẽ ở Trung Quốc, trong khi các doanh nhân công nghệ Mỹ cũng phản hồi tích cực với mẫu xe này. Nhà phân tích độc lập về hàng xa xỉ, Scott Sherwood, nhận định rằng Ferrari đang nhắm đến một phân khúc khách hàng khác biệt so với nhiều đối thủ cạnh tranh.

Mặc dù vậy, màn ra mắt của Luce không hề suôn sẻ. Buổi ra mắt trực tuyến gặp nhiều trục trặc và bị chỉ trích bởi cả giới phê bình lẫn công chúng. Nhiều người so sánh Luce với các mẫu crossover phổ thông có giá thấp hơn, dẫn đến việc cổ phiếu của Ferrari giảm hơn 8% ngay sau khi ra mắt. Có thể nói, Luce là một trong những mẫu xe gây tranh cãi nhất kể từ khi Cybertruck của Tesla ra mắt.

Sau làn sóng phản đối, giám đốc tiếp thị và thương mại lâu năm của Ferrari, Enrico Galliera, đã rời khỏi hãng. Ferrari cho biết sự ra đi của ông và việc thay thế bởi một cựu giám đốc điều hành của BMW đã được quyết định trước khi Luce ra mắt.

Chiếc Luce phiên bản sản xuất đầu tiên sẽ được bán đấu giá trong Tuần lễ xe hơi Monterey vào tháng tới, với kỳ vọng thu về hơn 1,1 triệu USD cho mục đích từ thiện. Giờ đây, tất cả đều chờ xem liệu Luce có thể duy trì được mục tiêu doanh số hàng năm hay sẽ gặp khó khăn như một số mẫu xe điện khác.

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