Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng

"Xe cá nhân, không thuộc quyền quản lý của bệnh viện"

Liên quan đến phản ánh của gia đình bệnh nhân (ở xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên) phải trả 21 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương, chiều 27/8, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Vũ Thanh Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẳng định, chiếc xe chở bệnh nhân về quê trong vụ việc kể trên là xe cá nhân, không nằm trong hệ thống xe chuyên dụng của bệnh viện. Bệnh viện không điều xe hay cử nhân viên đi theo.

“Việc vận chuyển bệnh nhân về nhà, đặc biệt trong các trường hợp bệnh nặng theo yêu cầu của gia đình, không thuộc trách nhiệm chuyên môn của bệnh viện. Xe cứu thương chỉ phục vụ công tác cấp cứu và chuyển viện khẩn cấp theo quy định của ngành Y tế”, ông Giang nhấn mạnh.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1) bị tố "chặt chém" 21 triệu cho chuyến xe cứu thương đưa người bệnh về quê cách 200km.

Theo ông Vũ Thanh Giang, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, ngày 26/8, bệnh viện đã đình chỉ công tác một viên chức và hai nhân viên hợp đồng liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ, cụ thể là: Điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu, sinh năm 1995, viên chức khoa Hồi sức tích cực - Chống độc; điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1991, lao động hợp đồng tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc; tài xế Vũ Văn Giáp, sinh năm 1984, lao động hợp đồng tại Phòng Quản trị - Hành chính.

Trước đó, ngày 15/8, bệnh nhân Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1977, trú xã Hợp Lực, tỉnh Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Đến ngày 19/8, do bệnh tình không tiến triển, gia đình xin đưa ông Tuyên về quê. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ nhờ nhân viên y tế hỗ trợ thuê xe và bố trí người đi cùng.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu liên hệ với điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng (đang nghỉ phép) hỗ trợ di chuyển. Tài xế Vũ Văn Giáp (cũng đang nghỉ phép) sử dụng xe cá nhân để chở bệnh nhân. Chi phí vận chuyển là thỏa thuận riêng giữa gia đình và lái xe.

Người nhà bệnh nhân kể: “Khi gia đình hỏi về chi phí vận chuyển, bác sỹ bảo chỉ mất vài triệu thôi. Khi xe cứu thương về tới nhà tôi khoảng 16h cùng ngày. Lúc đó, tài xế báo giá là 22 triệu đồng, nhưng thấy nhà khó khăn nên giảm còn 21 triệu, trong đó có 4 triệu là tiền bác sỹ đi cùng xe”.

Ông Vũ Văn Giáp ký hợp đồng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 từ năm 2009; điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng ký hợp đồng từ năm 2022, còn điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu trúng tuyển viên chức năm 2021.

Tài xế trả lại 16 triệu đồng

Sau khi vụ việc được phản ánh, ngày 26/8, Bệnh viện làm việc với lái xe Giáp và cử tổ công tác về địa phương trao đổi trực tiếp với gia đình bệnh nhân. Tại buổi gặp, ông Giáp thừa nhận việc tự ý thu tiền và đã trả lại cho gia đình 16 triệu đồng qua tài khoản từ tối 25/8.

Biên lai tài xế chuyển trả 15 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng thắp hương cho ông Tuyên.

Ông Vũ Thanh Giang nhấn mạnh, các hành vi trong vụ việc trên là hành vi cá nhân, nằm ngoài quy trình chuyên môn của bệnh viện. “ Chúng tôi đã họp khẩn Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan để xác minh; bước đầu cho thấy phương tiện sử dụng là xe cá nhân, không thuộc hệ thống xe chuyên dụng của bệnh viện”.

Phó Giám đốc bệnh viện cho biết đơn vị đang chờ báo cáo tường trình chi tiết từ các cá nhân liên quan để có căn cứ xử lý, đồng thời cam kết rằng nếu phát hiện có vi phạm chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, bệnh viện sẽ xử lý nghiêm theo quy định, bảo vệ uy tín ngành y.

Ngăn chặn “cò” xe cứu thương

Ông Vũ Thanh Giang thừa nhận có hiện tượng các đội xe cứu thương tư nhân hoạt động quanh bệnh viện, thậm chí được giới thiệu bởi nhân viên y tế.

“Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở, siết chặt quản lý, phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng cò mồi, xe dù hoạt động trong khuôn viên bệnh viện ”, ông nói.

Xe cứu thương chỉ phục vụ công tác cấp cứu và chuyển viện khẩn cấp.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết thêm, cơ sở y tế này hiện không cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân về nhà. Trong các trường hợp gia đình yêu cầu, bệnh viện chỉ hướng dẫn lựa chọn phương án phù hợp. Trường hợp có nhân viên đi cùng phần lớn là theo đề nghị cá nhân từ phía người nhà bệnh nhân, không thuộc chỉ đạo hay chủ trương của đơn vị.

Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định hiện hành.