Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng: Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh

Ngày 27/8, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, Bệnh viện đa khoa số 1 đã có báo cáo ban đầu về phản ánh của công dân về việc bị "chặt chém" 21 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Thị Thiu, viên chức, thuộc khoa Hồi sức tích cực- Chống độc (điều dưỡng trưởng kíp trực) và tạm đình chỉ công việc đối với Vũ Văn Giáp, hợp đồng lao động thuộc phòng hành chính quản trị- nhân viên lái xe chở người bệnh; Nguyễn Văn Thắng, hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, (là điều dưỡng hộ tống người bệnh) để phục vụ công tác xác minh phản ánh của công dân về việc xe cứu thương chở người bệnh đi khoảng 200 km nhưng thu tới 21 triệu đồng.

Đồng thời, yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo tường trình sự việc.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1) bị tố "chặt chém" 21 triệu cho chuyến xe cứu thương đưa người bệnh về quê 200km.

Trước đó, ngày 25/8, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc gia đình bệnh nhân ở xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên phải trả 21 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương dài khoảng 200km, từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (bệnh viện đa khoa Bắc Ninh 1) tỉnh Bắc Ninh đưa bệnh nhân về Thái Nguyên. Trong số tiền 21 triệu đồng trên có 4 triệu đồng là chi phí cho bác sĩ đi cùng.

Theo phản ánh, chị Nguyễn Ánh Tuyết, (SN 2001) trú tại xã Hiệp Lực, ngày 15/8, ông Nguyễn Văn Tuyên (SN 1977, bố chị Tuyết) là lao động tự do, trong lúc đi làm cùng người quen thì bị ốm nặng.

Ông Tuyên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Sau nhiều ngày điều trị không có tiến triển, ngày 19/8, gia đình xin đưa ông Tuyên về quê để tiện chăm sóc và lo hậu sự. Sau khi hoàn tất các thủ tục và ký cam kết, gia đình nhờ xe bệnh viện để vận chuyển về thì được một bác sĩ hỗ trợ liên hệ xe cứu thương bên ngoài để vận chuyển bệnh nhân về Thái Nguyên.

Gia đình sốc nặng khi bị thu 21 triệu cho chuyến xe cứu thương 200km, Sở Y tế Bắc Ninh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 làm rõ dấu hiệu "chặt chém". (Ảnh minh họa).

“Khi gia đình hỏi về chi phí vận chuyển, bác sĩ bảo chỉ mất vài triệu thôi. Khi xe cứu thương về tới nhà tôi khoảng 16h chiều cùng ngày. Lúc đó, tài xế báo giá là 22 triệu đồng, nhưng thấy nhà khó khăn nên giảm còn 21 triệu, trong đó có 4 triệu là tiền bác sĩ đi cùng xe”, chị Tuyết kể lại.

Theo lời gia đình, tài xế không thông báo trước chi phí cụ thể và cũng không có hóa đơn hay biên nhận nào được cung cấp. Trước khi đi, tài xế nói sẽ tính giá “theo km” và khẳng định “không lấy hơn đâu mà sợ”. Gia đình ước tính quãng đường từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hiệp Lực, Thái Nguyên dài khoảng 200km.

"Lúc đó do gấp quá nên gia đình (mẹ tôi) cũng đồng ý để lo hậu sự cho bố, mức giá này khiến gia đình tôi rất bức xúc và sốc nặng', chi Tuyết cho biết.

Sau khi ông Tuyên qua đời, người thân và hàng xóm tới viếng biết chi phí vận chuyển cao bất thường bày tỏ bức xúc và khuyên gia đình nên trình báo sự việc với cơ quan chức năng để làm rõ.

Sau khi lo xong hậu sự cho bố, ngày 25/8 chị Nguyễn Ánh Tuyết có liên hệ cho tài xế và người này khẳng định lấy đúng giá. Ngay sau đó, chị Tuyết có chia sẻ thông tin về giá cước vận chuyển này lên mạng xã hội Facebook và nhận được nhiều sự quan tâm.

Cũng theo chị Tuyết, đến 20h cùng ngày, tài xế liên hệ và trả lại 15 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng tiền thắp hương cho bố chị. Ngày 26/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 và nhà xe tới xin lỗi gia đình về sự việc này.

Biên lai tài xế chuyển trả lại 15 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng tiền thắp hương cho ông Tuyên.

Sau khi có thông tin từ gia đình chị Tuyết, PV VTC News liên hệ với ông Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, để làm rõ vấn đề trên nhưng ông Hưng không phản hồi.

Đến ngày 26/8, Sở Y tế Bắc Ninh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 nhanh chóng kiểm tra, xác minh sự việc; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đặc biệt là việc có hay không sự móc nối giữa nhân viên bệnh viện với các dịch vụ vận chuyển bên ngoài để trục lợi.

Đồng thời, nếu phát hiện sai phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Sở trong thời gian sớm nhất.

Sở Y tế cũng đề nghị bệnh viện tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các dịch vụ hỗ trợ người bệnh, đảm bảo tính minh bạch, công khai về chi phí, đồng thời nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong chăm sóc bệnh nhân.