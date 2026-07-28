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Xác minh vụ người đàn ông tử vong sau khi mua đất lệch ranh: Lý do gia đình từ chối nhận đất được tặng

Lam Giang (Tổng hợp)
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Sau khi câu chuyện của anh L. lan truyền trên mạng xã hội, một số mạnh thường quân bày tỏ muốn tặng gia đình một mảnh đất để xây nhà, ổn định cuộc sống.

Liên quan đến vụ việc anh H.B.L. (37 tuổi, quê ở Nghệ An) tử vong sau khi đăng tải bài viết phản ánh vướng mắc trong quá trình mua một thửa đất ở phường Phú An (TP.HCM) gây xôn xao mạng xã hội nhưng ngày qua, thông tin trên báo VTC News cho biết, theo lãnh đạo phường Phú An, Công an phường đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.

Việc xác minh tập trung vào giao dịch bất động sản liên quan đến thửa đất mà gia đình anh L. đã mua trên địa bàn, vị lãnh đạo cho hay.

Trên báo Lao Động, bà H.T.T. (72 tuổi, quê ở Nghệ An) - mẹ ruột của anh L. cho biết, gia đình đã lo hậu sự chu toàn cho anh.

Xác minh vụ người đàn ông nghi tự tử sau khi mua đất lệch ranh: Lý do gia đình từ chối nhận đất được tặng - Ảnh 1.

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh H.B.L. (Ảnh: VTC News)

Theo bà T., anh L. mua thửa đất 202m2 tại phường Phú An với mong muốn xây nhà cho gia đình cùng ở, để cả nhà đỡ phải đi thuê trọ bấp bênh. Tuy nhiên, trong quá trình mua đất đã xảy ra những rắc rối pháp lý khiến gia đình lo lắng.

Sau khi anh L. qua đời, gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng với mong muốn các cơ quan vào cuộc, xác minh làm rõ sự việc.

Được biết, sau khi câu chuyện của anh L. gây xôn xao dư luận, một số mạnh thường quân đã bày tỏ muốn tặng gia đình bà T. mảnh đất để xây nhà, ổn định cuộc sống. Bà T. bày tỏ lòng cảm ơn với các mạnh thường quân song gia đình không dám nhận vì đó là ân tình quá lớn.

Gia đình có nguyện vọng là cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi của gia đình theo mong muốn của anh L.

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