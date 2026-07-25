Nắng quá nên ngủ quên, giữ lại 5 tờ vé số, người bán dạo nhận tin ngỡ ngàng

Bình thường người phụ nữ chỉ giữ lại 1-2 tờ để cầu may. Nhưng hôm đó vì ngủ quên nên người này giữ lại nhiều hơn.

Thông tin 2 người bán vé số dạo trúng độc đắc với số tiền “khủng” mới đây đã khiến nhiều người xuýt xoa, xin vía may mắn.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên , đại lý vé số Thanh Bình ở Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho 2 người bán vé số dạo, trúng tổng cộng 7 tờ độc đắc. Trong đó, 1 người trúng 5 tờ và 1 người trúng 2 tờ.

Tờ vé số mang lại may mắn cho 2 người này mang dãy số 403470 của đài Cần Thơ, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22/7. Mỗi giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng. Như vậy, 1 người nhận được 10 tỷ đồng và 1 người nhận được 4 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

7 tờ vé số trúng độc đắc của 2 người phụ nữ may mắn. (Ảnh: Đại lý vé số)

Phía đại lý vé số tiết lộ, chủ nhân của 7 tờ vé số trúng độc đắc là 2 người phụ nữ bán vé số dạo ở địa phương. Bình thường, mỗi người chỉ giữ lại 1 - 2 tờ vé số cầu may nhưng hôm đó vì trời nắng, người trúng 5 tờ đã ngủ quên và giữ lại số lượng vé nhiều hơn. Không ngờ, cuộc đời họ đã thay đổi lớn từ đây.

Cả 2 người phụ nữ may mắn dự định sẽ dùng tiền thưởng để về quê lo cho cha mẹ, đồng thời gửi tiền vào ngân hàng để đảm bảo an toàn.