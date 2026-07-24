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Xác minh vụ bé trai 9 tuổi nghi bị bố đẻ bạo hành gây thương tích

Đức Tài
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Một bé trai 9 tuổi ở xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Trị) phải nhập viện trong tình trạng có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Xác minh vụ bé trai 9 tuổi nghi bị bạo hành trẻ em tại xã minh hóa - Ảnh 1.

Vết thương trên người cháu bé. Ảnh: TH

Tối 24/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa cho biết, đơn vị tiếp nhận điều trị cho cháu Đ.Q.B. (SN 2017) nhập viện tối 20/7 trong tình trạng có nhiều vết thương, bầm tím trên cơ thể.

Theo thông tin từ bệnh viện, khi nhập viện, cháu B. có nhiều vết bầm tím diện rộng, tập trung ở vùng mông, chậu, lưng, cánh tay, mắt trái bị phù nề.

Người nhà ban đầu cho biết cháu bị ngã. Tuy nhiên, kết quả chụp phim, siêu âm bước đầu xác định cháu bị tổn thương phần mềm, chưa phát hiện tổn thương các cơ quan sâu bên trong.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, chính quyền xã Minh Hóa đã phối hợp xác minh vụ việc.

Sáng 21/7, ông Đ.H.X. (SN 1992), bố ruột của cháu B., đến UBND xã Minh Hóa trình báo về hành vi đánh con.

Theo lời khai, sau khi đi nhậu về, phát hiện con quên cặp sách nên nổi giận và dùng vật nhựa đánh vào người cháu. Khi thấy tình trạng thương tích của con nặng hơn, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện điều trị.

Ngày hôm sau, gia đình xin cho cháu B. chuyển lên tuyến trên để tiếp tục thăm khám chuyên sâu.

Lãnh đạo UBND xã Minh Hóa cho biết, Công an xã đang điều tra, xác minh vụ việc và sẽ xử lý theo quy định nếu phát hiện có hành vi vi phạm.

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bạo hành trẻ em

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